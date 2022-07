Attenti a questi prodotti: la loro vendita è vietata

La monacolina K ottenuta dal riso rosso e nota come la “statina naturale”, contenuta in molti prodotti in commercio, è diventata fuori legge. Almeno in concentrazioni superiori ai 3 milligrammi. Dal 22 giugno, infatti, in tutta l’Unione Europea è vietato vendere integratori che hanno quantità più elevate di questo principio attivo. A stabilirlo è stata la Commissione europea, sulla base di un parere del comitato tecnico scientifico dell’Efsa, l’autorità comunitaria per la sicurezza alimentare. Che ha riscontrato gravi controindicazioni ed effetti collaterali della sostanza.

La monacolina K diventa illegale: stop agli integratori con più di 3 mg

Su tutto il territorio dell’Ue è dunque vietato vendere prodotti con indicate dosi giornaliere pari o superiori ai 3 milligrammi di monacolina. Tutti gli integratori presenti anche negli scaffali dei supermercati sono stati ritirati. La monacolina K è un prodotto che deriva dalla fermentazione del riso rosso. Fino al 22 giugno potevano essere venduti prodotti con una concentrazione pari o inferiore ai 10 milligrammi per dose giornaliera.

Il processo naturale dietro la produzione di questa molecola la ha fatta apparire a lungo tempo come innocua. Ma è necessario ricordare sempre che quando assumiamo delle sostanze, in qualsiasi forma, la loro origine non è necessariamente sinonimo del loro livello di pericolosità . Un prodotto naturale può essere più tossico, cancerogeno e dannoso di uno creato in laboratorio. Ed è piuttosto la sua quantità a essere indice di eventuali criticità: virtualmente esistono dosi innocue o dannose di qualsiasi tipo di molecola.

Naturale non è sempre sinonimo di buono al supermercato e in farmacia

La monacolina K, come le statine contenute nei farmaci forniti sotto prescrizione, inibisce l’enzima HMG-CoA reduttasi responsabile della sintesi del colesterolo. Dunque controlla i livelli di colesterolo, impedendo all’organismo di sintetizzarne altro. Con un’efficacia significativa e pari a quella dei medicinali, tant’è che viene anche consigliata anche dai camici bianchi per i pazienti con un rischio vascolare molto alto ma non eligibili per una terapia specifica – sono 3 milioni in Italia.

Tuttavia la disponibilità di questi prodotti nei supermercati ha portato all’assunzione fai da te da parte di tanti consumatori. Una brutta abitudine che fa leva sulla percezione che gli integratori non abbiano effetti indesiderati. Sbagliatissimo, considerando che possono contenere, come in questo caso, molecole particolarmente potenti che non andrebbero assunte senza consultare un esperto che monitori le condizioni di salute pre, durante e post cura del paziente.

Quali sono gli effetti collaterali degli integratori con più di 3 mg di monacolina

Dai dati di fitovigilanza sono emersi molti casi di eventi avversi legati alla monacolina, in particolare con il dosaggio di 10 milligrammi, ma anche con quello di 3 milligrammi. Effetti collaterali che in genere si riscontrano nelle terapie farmacologiche a base di statine. Ad esempio miopatie, dolori muscolari, problemi epatici, disturbi gastrointestinali, sfoghi cutanei, prurito e addirittura effetti cognitivi, con senso di spaesamento e confusione in chi assumeva gli integratori con questi dosaggi.

Del tutto simili ai farmaci in commercio. Una dose di integratore a base di riso rosso fermentato che contiene 10 mg di monacolina ha gli stessi effetti della lovastatina, principio attivo di sintesi, dunque prodotto in laboratorio, utilizzato per gli adulti con il colesterolo alto, per ridurne il livello, e a rischio di eventi cardiovascolari e malattie, come l’infarto e il diabete.

Non è la prima volta che vi consigliamo di prestare particolare attenzione all’uso degli integratori. Oltre ai pericoli sporadici causati da contaminazioni chimiche e biologiche, come nel caso dei ritiri a causa della presenza di ossido di etilene di cui vi abbiamo parlato qua e di quelli contenenti salmonella di quest’altro articolo, si tratta di prodotti insidiosi. E che è bene assumere solo su consiglio medico, e non certo da influencer, come quelli che fanno pubblicità truffaldine agli integratori, come vi abbiamo spiegato qui.