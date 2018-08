Calcolo Pensione: calcola il reddito della pensione che percepirai

Il calcola pensione permette di stimare, in base alle tue dinamiche lavorative, l’ammontare della pensione che percepirai. La riforma Fornero, infatti, ha modificato il metodo per calcolare l’importo pensionistico. Dal maggio 2015 L’INPS mette a disposizione “La mia pensione” il simulatore per il calcolo della pensione che permette di verificare, tra le altre cose, l’importo dei contributi versati.





Leggi anche: