iStock Jacob Wackerhausen Sport e lavoro, boom di giovani: quali sono i lavori più richiesti.

Lo sport è passione e tifo, ma anche un sistema economico che vale miliardi e che è capace di generare occupazione. Oggi lo sport contribuisce a circa il 3,4% del Pil dell’Unione europea.

Secondo Eurostat, nel 2024 circa 1,6 milioni di persone lavoravano nel settore sportivo nell’Unione europea, con una crescita del 6,5% su base annua. Ancora più significativo è il dato anagrafico: il 36,8% degli occupati ha tra i 15 e i 29 anni. In pratica, più di un lavoratore su tre è giovane.

Lavorare nello sport

Nel Regno Unito, quasi il 29% degli studenti indica lo sport come ambito professionale desiderato, superando settori tradizionali come arte e cura degli animali.

La trasformazione digitale ha ridefinito completamente il settore: club, federazioni e organizzazioni sportive funzionano sempre più come aziende strutturate, con aree dedicate a marketing, dati, contenuti digitali, innovazione e sostenibilità.

Per entrare in questo ambito non basta più “amare lo sport”: servono competenze tecniche, capacità analitiche e familiarità con strumenti digitali.

Il settore sportivo sta registrando anche una crescita importante dell’occupazione femminile. Nel 2024 si è raggiunto il livello più alto mai registrato: 721mila donne impiegate, con un aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente.

E aumentano le forme di lavoro autonomo e part-time, segno di un mercato dinamico ma anche frammentato, dove la flessibilità è spesso la norma.

Le 10 professioni del futuro nello sport

Di seguito le figure più richieste nello sport o in maggiore crescita, dove tecnologia, dati e creatività si incontrano.

Digital sport producer: gestisce contenuti digitali: video, podcast, dirette streaming e social media per club e media sportivi.

Sports data analyst: analizza dati su performance, tattiche e condizioni fisiche degli atleti, supportando staff tecnici e dirigenti.

Sport trader: opera nei mercati sportivi analizzando dati, probabilità e rischio per prendere decisioni informate.

Club media manager: cura la comunicazione digitale delle società sportive e il rapporto con i tifosi.

eSports manager: coordina team di videogiochi competitivi, tra sponsor, tornei e gestione dei player.

Sport-tech specialist: sviluppa tecnologie applicate allo sport: realtà virtuale, wearable, intelligenza artificiale.

Sustainability sport manager: lavora per ridurre l’impatto ambientale di eventi, stadi e organizzazioni sportive.

Fan engagement manager: progetta strategie per coinvolgere i tifosi, creando esperienze interattive e contenuti personalizzati.

Performance sport scientist: unisce fisiologia, biomeccanica e tecnologia per migliorare le prestazioni e prevenire infortuni.

Event & sport experience manager: organizza eventi sportivi puntando sull’esperienza del pubblico, tra logistica e intrattenimento.

Quali skill per lavorare nello sport

Pensare di lavorare nello sport solo perché piace può essere un errore. Il settore sta diventando sempre più selettivo e le competenze richieste sono concrete: analisi dei dati, gestione del rischio, produzione di contenuti, conoscenze tecnologiche. Chi entra senza skill all’altezza rischia di restare ai margini, incastrato in lavori precari o poco pagati.

Chi invece investe in formazione mirata (data analysis, marketing digitale, gestione eventi, tecnologie immersive) ha più carte per crescere e fare carriera.

Ansa riporta un inciso di Davide Renna, tra i principali sport trader professionisti a livello europeo: