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ANSA Jannik Sinner potrebbe tornare presto numero uno al mondo

Jannik Sinner si è riavvicinato al primo posto del ranking ATP dopo la vittoria al Masters 1000 di Miami, che si aggiunge al successo di Indian Wells. La doppietta, nota come Sunshine Double, ha permesso all’azzurro di recuperare punti importanti su Carlos Alcaraz. Prima del torneo in Florida, il distacco tra i due era più ampio. Dopo Miami, la situazione è cambiata: Alcaraz è salito a quota 13.590 punti, mentre Sinner ha raggiunto i 12.400 punti. Il divario si è così ridotto a 1.190 punti. Questo avvicinamento è legato anche al percorso dello spagnolo, eliminato al terzo turno e quindi fermo a soli 40 punti guadagnati nel torneo. Al contrario, Sinner ha sfruttato al massimo l’occasione, ottenendo 1.000 punti con la vittoria finale.

Perché l’Atp di Montecarlo è decisivo

Il prossimo passaggio chiave è il Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione sulla terra rossa. Qui la situazione di partenza è favorevole a Sinner. Alcaraz arriva al torneo da campione in carica e deve quindi difendere 1.000 punti. Sinner, invece, non ha punti da difendere perché non aveva partecipato all’edizione precedente. Questo significa che ogni risultato ottenuto dall’azzurro si traduce in un guadagno netto, mentre lo spagnolo rischia di perdere terreno. La differenza reale tra i due, considerando i punti in uscita, si riduce quindi sensibilmente e apre a diverse combinazioni possibili per il sorpasso.

Le combinazioni per il sorpasso di Sinner

Il ritorno al numero uno del mondo può avvenire già a Montecarlo, in base ai risultati dei due giocatori. La prima ipotesi è la più semplice: in caso di vittoria del torneo, Sinner diventerebbe numero uno indipendentemente dal percorso di Alcaraz. Esistono però anche altre combinazioni:

finale di Sinner con Alcaraz eliminato prima della semifinale;

semifinale di Sinner con Alcaraz fermo ai quarti;

quarti di finale per Sinner con eliminazione precoce dello spagnolo.

In questi scenari, il numero due del mondo riuscirebbe comunque a colmare il gap e a salire in vetta al ranking ATP.

Il peso del Sunshine Double

La rincorsa di Jannik Sinner nasce dai risultati ottenuti negli Stati Uniti. La vittoria a Miami, arrivata contro Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4, rappresenta il secondo titolo nel torneo dopo quello del 2024. Si tratta del settimo Masters 1000 vinto in carriera e del 26esimo titolo complessivo. Il successo è arrivato senza perdere set, confermando un livello di gioco costante per tutto il torneo. Il dato più rilevante riguarda la continuità: l’azzurro ha messo insieme una serie di 34 set vinti consecutivamente nei Masters 1000, considerando anche il torneo di Parigi della stagione precedente.

La classifica aggiornata ATP

Dopo il torneo di Miami, la classifica ATP vede Carlos Alcaraz al primo posto con 13.590 punti, seguito da Jannik Sinner a 12.400 punti. Alle loro spalle il distacco è netto, con Alexander Zverev a 5.205 punti e Novak Djokovic a 4.720. La differenza tra primo e secondo posto resta quindi contenuta e rende il prossimo torneo decisivo per la leadership mondiale. Il calendario gioca a favore di Sinner. Il torneo di Montecarlo rappresenta il primo vero snodo della stagione sulla terra rossa e può determinare un cambio al vertice del ranking.