Il pilota italiano della Mercedes Kimi Antonelli, residente a San Marino, ha vinto il Gran Premio di Suzuka: a soli 19 anni ha già un patrimonio stimato nell'ordine dei milioni di euro

ANSA Il pilota di Formula 1 della Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Suzuka, in Giappone, il suo secondo consecutivo dopo quello della Cina. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes a soli 19 anni ha già un patrimonio stimato nell’ordine dei milioni di euro grazie agli sponsor e al suo contratto con la scuderia tedesca.

Nato a Bologna, Antonelli ha stabilito la sua residenza a San Marino, Paese di cui è anche ambasciatore dello sport. La residenza comporta diversi vantaggi fiscali, ma il pilota italiano ha comunque un legame con il piccolo Stato. La scuderia di Kart e Formula 4 con cui ha corso, La AKM, fondata dal padre Marco Antonelli, ha sede proprio sul monte Titano.

La residenza a San Marino di Antonelli

Anche a Suzuka, in Giappone, il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli si è dimostrato il più veloce vincendo il Gran Premio di Formula 1 e andando al contempo in testa al campionato mondiale piloti, grazie al quarto posto del compagno di squadra George Russel. Pur essendo nato a Bologna, Antonelli ha attualmente la residenza a San Marino, città-Stato che si trova al confine tra Emilia Romagna e Marche.

Antonelli è legato a San Marino perché uno dei team di motorsport fondati dal padre Marco, la AKM Motorsport, ha sede proprio sul monte Titano. Kimi ha anche corso una gara nella AKM, nel campionato Gran Turismo italiano del 2023, sul circuito di Misano, arrivando primo in gara 1 e terzo in gara 2.

Il Congresso di Stato di San Marino, il governo della piccola Repubblica, ha anche nominato Antonelli “ambasciatore dello sport italiano per San Marino”. “Rappresenta per noi un sentimento di appartenenza. È un giovanissimo campione, molto genuino, molto appassionato, sta molto a cuore a tutta la comunità sammarinese, quindi siamo molto contenti che abbia scelto come casa San Marino” ha dichiarato in un’intervista il Segretario di Stato di San Marino e amico di Antonelli, Teodoro Lonfernini.

I vantaggi della residenza a San Marino

La residenza a San Marino ha però anche significativi vantaggi per Antonelli. Quelli più importanti sono quelli fiscali. La legge sammarinese dice infatti che:

È prevista in regime fiscale agevolato per il cittadino straniero che intenda stabilire la propria dimora a San Marino, che non sia mai stato fiscalmente residente nella Repubblica oppure che non abbia, alla data di entrata in vigore della legge 223/2020 consolidato la propria residenza e che produca redditi all’estero.

Altra differenza significativa riguarda le regole della strada. Antonelli ha passato l’esame della patente a San Marino e, nonostante sia neopatentato, può guidare auto come la Mercedes Amg GT 63 Pro 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition con cui ha avuto un brutto incidente nella zona di Serravalle, proprio a San Marino, poco prima della sua prima vittoria in Formula 1, in Cina.

Il patrimonio di Antonelli

Nonostante la giovane età, Antonelli ha già un patrimonio stimato di milioni di euro. Secondo la rivista Forbes, il suo contratto con Mercedes gli avrebbe permesso di incassare circa 12,5 milioni di euro soltanto nel suo primo anno in Formula 1, tra parte fissa e bonus legati ai risultati sportivi.

Lo stipendio, per i piloti di Formula 1, Antonelli compreso, non è però l’unica fonte di introiti. I guadagni legati agli sponsor possono infatti superare i compensi delle scuderie, specialmente in caso di grandi vittorie che fanno guadagnare popolarità a livello nazionale e internazionale.