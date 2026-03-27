Ora è possibile allenarsi con Jannik Sinner. Quanto costa l'esperienza e cosa include il programma con il tennista italiano

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Quanto costa una sessione di allenamento con Jannik Sinner

Allenarsi con Jannik Sinner è diventata una possibilità reale, ma non accessibile a tutti. L’occasione arriva da una crociera di lusso organizzata da Explora Journeys, brand del gruppo Msc, che propone un’esperienza combinata tra viaggio e preparazione atletica. Si tratta della “Prelude Journey” della nuova nave Explora III, una crociera di cinque giorni in programma dal 24 al 29 luglio. Il percorso prevede partenza da Genova e tappe tra Marsiglia, Costa Azzurra, Livorno e Civitavecchia. I prezzi partono da circa 6.800 euro a persona, una cifra che colloca questa esperienza tra le vacanze di fascia alta. Il costo è paragonabile a quello di un’auto usata di medio livello, elemento che contribuisce a definire il target dell’iniziativa.

Quanto costa allenarsi con Sinner

Il prezzo della crociera rappresenta il principale elemento economico dell’offerta. A partire da 6.800 euro per cinque giorni, il pacchetto include non solo il viaggio ma anche l’accesso a una serie di attività esclusive. Il valore dell’esperienza è legato soprattutto alla presenza di Jannik Sinner e del suo team. Il tennista, già brand ambassador del gruppo, sarà a bordo nei primi due giorni del viaggio. Il costo elevato riflette anche il posizionamento della nave Explora III, progettata per un pubblico premium, con servizi e ambienti di alto livello.

Al centro dell’esperienza c’è il programma “In Balance”, dedicato al benessere e alla preparazione fisica. Il progetto è stato sviluppato prendendo spunto dalle metodologie utilizzate dal team di Sinner. Tra le attività previste ci sono sessioni di domande e risposte con il tennista, pensate per approfondire aspetti come la disciplina, la gestione mentale e l’approccio alla performance. Sono previste anche sessioni di coaching con membri del suo staff, riservate a un numero limitato di partecipanti. Il programma include inoltre momenti dedicati al wellness, con spiegazioni e dimostrazioni legate alla preparazione atletica.

La cena di gala e le iniziative benefiche

Tra gli eventi principali della crociera è prevista una cena di gala di beneficenza nel ristorante Fil Rouge.

All’evento parteciperanno Sinner, dirigenti di Explora Journeys e altri ospiti. L’iniziativa è collegata alla Jannik Sinner Foundation e alla Msc Foundation. La componente benefica rappresenta uno degli elementi distintivi dell’esperienza, accanto all’aspetto sportivo e turistico.

L’iniziativa si inserisce in una tendenza più ampia che combina turismo e sport di alto livello. Sempre più operatori propongono esperienze che permettono di entrare in contatto diretto con atleti professionisti. Tra gli esempi citati ci sono progetti che coinvolgono campioni olimpici o iniziative organizzate da sportivi in attività, che mettono a disposizione le proprie competenze per eventi aperti al pubblico.

Queste proposte si rivolgono a una fascia di utenti interessata non solo al viaggio, ma anche all’esperienza formativa e alla possibilità di interagire con figure di riferimento nel mondo dello sport.

Quando e dove si svolge la crociera

La crociera è programmata in un periodo specifico della stagione tennistica, tra la fine di Wimbledon e l’inizio dei tornei nordamericani. Sinner sarà presente a bordo il 24 e il 25 luglio, durante la prima parte del viaggio. Il tennista, impegnato agli Atp di Miami, dedicherà due giorni agli ospiti prima di tornerà ad allenarsi per affrontare gli impegni della stagione tennistica. Successivamente, la nave proseguirà verso Barcellona per la cerimonia inaugurale prevista il 1° agosto, dando il via alla stagione operativa della nuova unità.