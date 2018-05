Calcola codice fiscale

Per calcolare gratis il tuo Codice Fiscale è necessario inserire i seguenti dati: Nome, Cognome, Sesso, Data, Luogo di nascita (o Stato estero per gli aventi diversa nazionalità). Vi ricordiamo che il Codice Fiscale deve essere comunque rilasciato dalla Agenzia delle Entrate per essere considerato valido e utilizzabile ai fini fiscali.

COME SI CALCOLA IL CODICE FISCALE

La normativa che disciplina le modalità di calcolo del codice fiscale è il decreto del Ministero delle finanze del 23 dicembre 1976. Per le persone fisiche, il Codice Fiscale è composto di 16 caratteri alfanumerici, di cui i primi 15 sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l’ordine seguente:

3 caratteri alfabetici per il cognome;

3 caratteri alfabetici per il nome;

2 caratteri numerici per l’anno di nascita;

1 carattere alfabetico per il mese di nascita;

2 caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;

4 caratteri, di cui uno alfabetico e tre numerici per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita.

Il 16° carattere, alfabetico, ha funzione di controllo. Per ulteriori informazioni consultate l’apposita pagina dell’Agenzia delle Entrate.

