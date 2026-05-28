Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Scioperi giugno 2026.

Dopo un mese di maggio impegnativo, anche giugno 2026 ha un serrato calendario degli scioperi. Il settore con più disagi sarà quello dei trasporti, come il trasporto pubblico locale, gli spostamenti su rotaia e i voli aerei.

In particolare, sono previsti due lunghi blocchi di sciopero. Il primo va dall’8 giugno al 14 giugno, mentre il secondo toccherà diverse giornate tra il 19 e il 26 giugno.

Sciopero 8 giugno: si ferma il trasporto pubblico locale

La prima data sul calendario è l’8 giugno, che vede il trasporto pubblico locale di diverse città fermarsi per 24, 8 o 4 ore.

Nello specifico:

sciopero di 8 ore dalle 16:00 alle 24:00 per il personale ATM di Messina;

sciopero di 4 ore dalle 12:00 alle 16:00 per il personale AMT di Catania (indetto da due diversi gruppi di sindacati);

sciopero di 24 ore con varie modalità per il personale del trasporto di Modena, Reggio Emilia e Piacenza;

sciopero di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 per il personale ATAF di Foggia.

Sciopero 9 giugno: si fermano gli appalti ferroviari

Per il giorno 9 giugno si fermano invece su tutto il territorio nazionale sia il personale addetto alla ristorazione e ai servizi, sia quello che si occupa della logistica di bordo. Lo sciopero è proclamato per l’intero turno di lavoro.

Sciopero 10 giugno: settore marittimo

Il 10 giugno invece si ferma il personale addetto al servizio di rimorchio portuale del porto di Ravenna. Lo sciopero, a livello locale, sarà di 12 ore, dalle 10:00 alle 22:00.

Sciopero 11-12 giugno: plurisettore

Tra l’11 e il 12 giugno sono stati proclamati degli scioperi plurisettoriali. Questo vuol dire che si fermeranno sul territorio nazionale diversi comparti.

CUB Trasporti ha indetto uno sciopero per il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, nello specifico il trasporto merci, per un totale di 23 ore: dalle 3:00 alle 2:00 del giorno seguente.

Mentre un gruppo di sindacati ha proclamato per il giorno successivo, il 12 giugno, uno sciopero su tutto il territorio nazionale per l’intero turno di lavoro del personale dipendente delle società appaltatrici e di somministrazione presso o per la pubblica amministrazione. Lo sciopero è valido tanto per le aziende pubbliche quanto per quelle private.

Sciopero 11-12 giugno dei trasporti

Sempre nelle giornate dell’11 e del 12 giugno si svolgeranno anche scioperi a tema trasporti.

L’11 giugno si fermano:

per 8 ore il personale FS Security della regione Sicilia, dalle 10:01 alle 18:00;

per 24 ore il personale della società Blue Jet dell’area dello Stretto di Messina, dalle 21:01 alle 21:00 del giorno dopo;

per 4 ore il personale Amat di Palermo, dalle 11:00 alle 15:00.

Inoltre è stata indetta l’assemblea nazionale del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato. Questo comporterà il blocco per 8 ore del personale, dalle 9:01 alle 17:00.

Il 12 giugno si fermano:

per 4 ore il personale della divisione trasporto ferroviario di Napoli, dalle 9:00 alle 13:00;

per 24 ore il personale Miccolis del servizio urbano di Potenza;

per 4 ore il personale Csc di Latina, dalle 9:30 alle 12:30.

Sciopero 13 giugno: settore aereo

Il 13 giugno si ferma invece il personale della società Enav di Verona Airport. Si tratta di un blocco di 18 ore, che avrà inizio dalle ore 6:00 e si concluderà alle 24:00.

Blocco simile a Milano Linate, dove si ferma il personale Sky Service per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00, e all’aeroporto di Cagliari. Quest’ultimo durerà 18 ore e vedrà parte del gruppo Sogaerd incrociare le braccia dalle 6:00 alle 24:00.

Sciopero 14 giugno: trasporto pubblico di Firenze

Il 14 giugno si ferma anche il personale di Autolinee Toscane. Cobas ha proclamato la protesta per 24 ore.

Sciopero 19 giugno: trasporto pubblico di Udine

Il 19 giugno si ferma il personale del trasporto pubblico locale di Udine. A proclamarlo è l’associazione sindacale indipendente Asi-Au, che chiede al personale di incrociare le braccia per 24 ore.

Sciopero 22 giugno: trasporto pubblico di Lecce

Prosegue il fermo del trasporto pubblico locale, coinvolgendo anche il personale di Lecce. Uilt-Uil ha proclamato per il 22 giugno un blocco di 3 ore, dalle 9:30 alle 12:30.

Sciopero 23 giugno: trasporti

Il 23 giugno arriva il blocco del settore ferroviario locale. Il personale di manutenzione, amministrativo e di ingegneria di Verona incrocia le braccia per 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00.

Sempre per il settore ferroviario si ferma il personale degli equipaggi Trenitalia in Sardegna. Si tratta di un blocco di 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00.

Si ferma anche il personale dell’area ferro ANM di Napoli. Si tratta di un blocco di 4 ore, dalle 12:45 alle 16:45.

Sciopero 24 giugno: trasporto pubblico di Torino

Prosegue la scia del fermo per il trasporto pubblico locale, in questo caso per il personale viaggiante urbano e suburbano di Torino. Lo sciopero del 24 giugno proseguirà per 4 ore, dalle 18:00 alle 22:00.

Sciopero 26 giugno: settore ferroviario

Infine si ferma nuovamente il settore ferroviario, in questo caso il personale di Trenitalia nella direzione customer operations commerciale regionale del Piemonte. Lo sciopero del 26 giugno di 8 ore è previsto dalle 9:00 alle 16:59.