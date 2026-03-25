Il CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e che presentano il valore di trasferimento stimato più alto secondo il proprio modello statistico. In testa alla classifica c’è Kenan Yildiz della Juventus, nettamente davanti agli altri. Il valore del suo possibile trasferimento è stimato fino a 133 milioni di euro Alle sue spalle si colloca Francesco Pio Esposito dell’Inter, con una valutazione di circa 95 milioni di euro. Completa il podio Yan Diomandé del RB Lipsia, fermo a circa 84 milioni.
Indice
Kenan Yildiz e Pio Esposito tra i più preziosi, la classifica
La top cinque include anche Christian Kofane del Bayer Leverkusen, valutato intorno agli 81 milioni, e Victor Froholdt del Porto, vicino agli 80 milioni. Si tratta di calciatori con contratti lunghi, in molti casi validi fino al 2029 o oltre, un elemento che rafforza il potere negoziale dei club proprietari del cartellino. Tra gli altri nomi presenti nella parte alta della graduatoria figurano Diego Gómez del Brighton, Xavi Simons del Tottenham e Junior Kroupi del Bournemouth. Il report segnala inoltre la presenza di dodici campionati nazionali tra i primi 100 giocatori. La Premier League risulta il torneo più rappresentato con 25 calciatori, confermando il peso economico del campionato inglese nel mercato internazionale. Questa la top 10:
|Nome
|Squadra
|Valore
|Kenan Yildiz
|Juventus FC
|133,5 milioni di euro
|Pio Esposito
|FC Inter
|94,7 milioni di euro
|Yan Diomandé
|RB Leipzig
|83,4 milioni di euro
|Christian Kofane
|Bayer Leverkusen
|80,9 milioni di euro
|Victor Froholdt
|FC Porto
|80,3 milioni di euro
|Diego Gómez
|Brighton & Hove
|78,7 milioni di euro
|Xavi Simons
|Tottenham Hotspur
|78,4 milioni di euro
|Junior Kroupi
|AFC Bournemouth
|76,6 milioni di euro
|Vítor Roque
|SE Palmeiras
|75,3 milioni di euro
|Antonio Nusa
|RB Leipzig
|73,5 milioni di euro
I valori più alti in Serie A
La Serie A è rappresentata nella classifica con diversi calciatori oltre a Kenan Yildiz della Juventus e Pio Esposito dell’Inter. Infatti compaiono anche Santiago Castro del Bologna con un valore di 63,6 milioni di euro e Petar Sučić, sempre dell’Inter che vale circa 60 milioni. Tra i giocatori presenti si trovano anche Matías Soulé della Roma, Nico Paz del Como e Wesley, anch’egli legato al club giallorosso, Ange-Yoan Bonny dell’Inter e Jacobo Ramón del Como.
Per quanto riguarda i difensori, compaiono Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Nella lista anche Davide Bartesaghi del Milan e Honest Ahanor dell’Atalanta. La presenza di giovani calciatori nel campionato italiano rimarca come potrebbe cambiare il ruolo della Serie A con un po’ di coraggio e attenzione ai settori giovanili. Non più il campionato più importante del mondo, ma un contesto ideale per coltivare il talento di giovani calciatori in grado di fare la differenza.
|Nome
|Squadra
|Valore
|Kenan Yildiz
|Juventus FC
|133,5 milioni di euro
|Pio Esposito
|FC Inter
|94,7 milioni di euro
|Santiago Castro
|Bologna FC
|63,6 milioni di euro
|Petar Sučić
|FC Inter
|60,3 milioni di euro
|Matías Soulé
|AS Roma
|57,0 milioni di euro
|Nico Paz
|Como 1907
|53,6 milioni di euro
|Wesley França
|AS Roma
|52,8 milioni di euro
|Ange-Yoan Bonny
|FC Inter
|52,0 milioni di euro
|Jacobo Ramón
|Como 1907
|50,1 milioni di euro
|Giorgio Scalvini
|Atalanta BC
|46,1 milioni di euro
|Jesús Rodríguez
|Como 1907
|43,3 milioni di euro
|Davide Bartesaghi
|AC Milan
|42,8 milioni di euro
|Evan Ferguson
|AS Roma
|40,0 milioni di euro
|Honest Ahanor
|Atalanta BC
|36,9 milioni di euro
|Pietro Comuzzo
|ACF Fiorentina
|34,9 milioni di euro
|Niccolò Pisilli
|AS Roma
|33,9 milioni di euro