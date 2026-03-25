Tra gli under 23 più preziosi al mondo che non sono sotto contratto con i club più potenti ci sono anche Kenan Yildiz e Pio Esposito

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ANSA Kenan Yildiz e Francesco Pio Esposito tra gli under 23 più preziosi al mondo

Il CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e che presentano il valore di trasferimento stimato più alto secondo il proprio modello statistico. In testa alla classifica c’è Kenan Yildiz della Juventus, nettamente davanti agli altri. Il valore del suo possibile trasferimento è stimato fino a 133 milioni di euro Alle sue spalle si colloca Francesco Pio Esposito dell’Inter, con una valutazione di circa 95 milioni di euro. Completa il podio Yan Diomandé del RB Lipsia, fermo a circa 84 milioni.

Kenan Yildiz e Pio Esposito tra i più preziosi, la classifica

La top cinque include anche Christian Kofane del Bayer Leverkusen, valutato intorno agli 81 milioni, e Victor Froholdt del Porto, vicino agli 80 milioni. Si tratta di calciatori con contratti lunghi, in molti casi validi fino al 2029 o oltre, un elemento che rafforza il potere negoziale dei club proprietari del cartellino. Tra gli altri nomi presenti nella parte alta della graduatoria figurano Diego Gómez del Brighton, Xavi Simons del Tottenham e Junior Kroupi del Bournemouth. Il report segnala inoltre la presenza di dodici campionati nazionali tra i primi 100 giocatori. La Premier League risulta il torneo più rappresentato con 25 calciatori, confermando il peso economico del campionato inglese nel mercato internazionale. Questa la top 10:

Nome Squadra Valore Kenan Yildiz Juventus FC 133,5 milioni di euro Pio Esposito FC Inter 94,7 milioni di euro Yan Diomandé RB Leipzig 83,4 milioni di euro Christian Kofane Bayer Leverkusen 80,9 milioni di euro Victor Froholdt FC Porto 80,3 milioni di euro Diego Gómez Brighton & Hove 78,7 milioni di euro Xavi Simons Tottenham Hotspur 78,4 milioni di euro Junior Kroupi AFC Bournemouth 76,6 milioni di euro Vítor Roque SE Palmeiras 75,3 milioni di euro Antonio Nusa RB Leipzig 73,5 milioni di euro

I valori più alti in Serie A

La Serie A è rappresentata nella classifica con diversi calciatori oltre a Kenan Yildiz della Juventus e Pio Esposito dell’Inter. Infatti compaiono anche Santiago Castro del Bologna con un valore di 63,6 milioni di euro e Petar Sučić, sempre dell’Inter che vale circa 60 milioni. Tra i giocatori presenti si trovano anche Matías Soulé della Roma, Nico Paz del Como e Wesley, anch’egli legato al club giallorosso, Ange-Yoan Bonny dell’Inter e Jacobo Ramón del Como.

Per quanto riguarda i difensori, compaiono Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Nella lista anche Davide Bartesaghi del Milan e Honest Ahanor dell’Atalanta. La presenza di giovani calciatori nel campionato italiano rimarca come potrebbe cambiare il ruolo della Serie A con un po’ di coraggio e attenzione ai settori giovanili. Non più il campionato più importante del mondo, ma un contesto ideale per coltivare il talento di giovani calciatori in grado di fare la differenza.