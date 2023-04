Attenti alla truffa del falso incidente: come funziona il raggiro

I truffatori sono sempre in agguato e cercano di mettere nel sacco soprattutto le prede che considerano più deboli, ovvero gli anziani. Oggi parliamo della truffa del falso incidente, un raggiro che fa leva sugli affetti delle vittime e le mette sotto pressione sotto il peso della gravità e dell’urgenza degli eventi. Eventi, naturalmente, del tutto inventati.

Come funziona la truffa del falso incidente

“Pronto, parlo col signor Tal dei Tali? Qui è la stazione dei carabinieri. La chiamiamo per informarla che suo figlio ha avuto un grave incidente d’auto. Nello scontro non solo ha provocato ingenti danni al veicolo di un’altra persona, ma gli ha anche causato traumi fisici di una certa rilevanza. Il giudice ha già liquidato la somma per il risarcimento danni. Dovrebbe andare in banca a prelevare l’importo per poi consegnarlo a un nostro addetto. In caso contrario il suo congiunto non potrà essere liberato dal tribunale…”

Questo, al netto delle varianti del caso, è il funzionamento della truffa del falso incidente. Per rendere più credibile l’odiosa macchinazione alcuni truffatori aggiungono anche altri espedienti al raggiro, come un sottofondo di lamenti e pianti.

Stando alle notizie di cronaca gli ultimi casi della truffa del falso incidente si sono registrati in Campania, in Toscana, in Lazio e in Veneto. Il fenomeno infatti è tristemente diffuso sul tutto il territorio nazionale. Ma la truffa ha anche oltrepassato i confini nazionali: a marzo un cittadino italiano e una giovane polacca sono stati arrestati nella cittadina svizzera di Paradiso, in Cantone Ticino, per aver cercato di frodare un anziano del posto.

Forse dietro c’è un’organizzazione a delinquere

Dopo avere arrestato un truffatore 18enne a Rieti i carabinieri della locale stazione hanno accertato che il giovane aveva ricevuto messaggi WhatsApp contenenti informazioni e foto degli indirizzi da colpire. Questo ha permesso alle forze dell’ordine di aprire un filone d’indagine su una presunta organizzazione criminale dedita a questo tipo di reati.

Truffa del falso incidente: come difendersi

In caso si sospetti di essere stati contattati da un truffatore ci sono alcune indicazioni da seguire con scrupolo:

restare lucidi evitando di cedere all’emotività;

evitando di cedere all’emotività; diffidare sempre quando si riceve una richiesta di denaro;

sempre quando si riceve una richiesta di denaro; non citare mai il nome di un congiunto nel corso della conversazione;

prendere tempo dicendo di avere la necessità di consultare qualcuno e chiudere la conversazione ;

; contattare una persona di fiducia per verificare le informazioni ricevute;

non consegnare mai denaro o oggetti preziosi agli sconosciuti;

agli sconosciuti; non fornire agli sconosciuti informazioni in merito alle proprie disponibilità economiche o a soldi e preziosi custoditi in casa;

agli sconosciuti in merito alle proprie disponibilità economiche o a soldi e preziosi custoditi in casa; informare subito le forze dell’ordine chiamando il numero unico delle emergenze (112);

subito chiamando il numero unico delle emergenze (112); fare rete sensibilizzando familiari, amici e conoscenti su questo tipo di truffa.

La truffa della caparra

La truffa della caparra è una variante sul tema: i soldi richiesti anziché servire per risarcire i danni di un (falso) incidente servono per coprire un fantomatico acquisto fatto da un familiare. All’altro capo della cornetta può esserci qualcuno che si spaccia per un negoziante o per un agente della riscossione. Oppure, addirittura, per l’emissario di uno strozzino o di altri personaggi poco raccomandabili. In ogni caso l’indicazione da seguire è sempre quella di non dare corda ai truffatori e denunciare subito alle forze dell’ordine.

I truffatori, come detto, sono sempre in agguato. Negli ultimi tempi ha preso piede anche la truffa della monetina. E continuano ad essere segnalate migliaia di truffe online, così come anche le truffe via sms.