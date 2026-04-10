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IPA Luciano Spalletti rinnova con la Juve: la classifica degli allenatori più pagati

Luciano Spalletti sarà ancora l’allenatore della Juventus. Il club bianconero è stanco di cambiare guida tecnica pochi mesi dopo la firma del contratto e ha deciso di puntare sull’attuale allenatore. L’ex ct ha infatti dimostrato d’essere riuscito a entrare nel gruppo, dando inizio a un processo di trasformazione del gruppo, oggi maggiormente plasmato sulle sue idee tattiche. Con la qualificazione in Champions League ancora alla portata, la società ha voluto dare un chiaro segnale.

Juve, Spalletti ha rinnovato

La Juventus ha annunciato con un comunicato ufficiale d’aver raggiunto un accordo con Luciano Spalletti. Sarà lui l’allenatore dei bianconeri fino al 2028. Una notizia nell’aria da settimane e ora confermata dalla firma posta nero su bianco.

L’allenatore toscano siede su questa panchina dal 30 settembre 2025, quando ha preso il posto di Tudor (le cui recenti esperienze tecniche sono state tutt’altro che esaltanti, ndr). L’iniezione di fiducia da parte del club è anche un segnale alla squadra, in vista della corsa al quarto (terzo?) posto.

Sono stati proprio i calciatori i primi a ricevere la notizia. Spalletti si è infatti rivolto privatamente a loro. Un momento oggi svelato attraverso un video social:

“Quando sono arrivato, sette mesi fa, mi hanno proposto questo contratto. Era un modo per dire, frequentiamoci, conosciamoci e poi a fine anno saremo libero di decidere. Io ho accettato senza esitazioni, perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro, e di cosa foste voi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juve, più difficile era trovare un gruppo bello di ragazzi uniti e forti. Ogni volta che vi vedo, vedo la Juve. Ho quindi ritenuto fosse più importante dire a voi per primi d’aver scelto di rinnovare questo contratto per altri due anni. Naturalmente abbiamo avanti delle sfide, ma sono convinto diventeranno belle insieme a voi”.

Quanto guadagna Spalletti: la classifica degli allenatori

Prima della firma del rinnovo, Luciano Spalletti aveva un accordo per 3 milioni di euro. Il tecnico toscano era libero di andare via al termine della stagione, come ha spiegato ai ragazzi. Non era però sua intenzione farlo e, di fatto, soltanto la società doveva convincersi o meno della bontà della sua gestione.

Il nuovo contratto vedrà le cifre aumentare, superando i 5 milioni di euro a stagione, con la possibilità di raggiungere quota 6 milioni con i bonus. Ecco come si posiziona oggi nella classifica degli allenatori più pagati della Serie A.

Pos. Allenatore Squadra Ingaggio 1 Antonio Conte Napoli 8,0 2 Luciano Spalletti Juventus 6,0* 3 Massimiliano Allegri Milan 5,5 4 Gian Piero Gasperini Roma 5,0 5 Vincenzo Italiano Bologna 3,0 6 Paolo Vanoli Fiorentina 2,8 7 Cristian Chivu Inter 2,5 8 Maurizio Sarri Lazio 2,5 9 Raffaele Palladino Atalanta 2,0 10 Daniele De Rossi Genoa 1,0

*al netto dei bonus