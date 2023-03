Sorteggi Europa League e Conference, gli avversari delle italiane

Fonte: ANSA Sorteggi, le avversarie di Juve, Roma e Fiorentina

Come se non bastasse la tensione alle stelle per gli accoppiamenti delineati nei quarti di finale di Champions League (con la sfida tutta tricolore fra Napoli e Milan, con l’Inter che invece sfiderà il Benfica), l’urna di Nyon ha riservato grandi sorprese anche per quanto riguarda il sorteggio delle sfide delle squadre italiane impegnate nella fase ad eliminazione diretta di Europa League e di Conference League. Con la presenza di ben 6 club tra le tre competizioni, oggi l’attenzione dei tanti appassionati di pallone del nostro Paese era tutta rivolta alle palline estratte nella sede dell’Uefa.

Il destino ha voluto che Juventus e Roma, impegnate in un cammino tutt’altro che scontato nella seconda competizione continentale, non avessero la stessa sorte dei rossoneri e dei partenopei: infatti, nei match valevoli per i quarti di finale di Europa League, le due squadre non dovranno affrontarsi in un testa a testa che avrebbe avuto dei tratti titanici, ma dovranno comunque rimboccarsi le maniche per ottenere un posto in semifinale.

Sorteggi di Europa League e Conference League: tutte le sfide delle squadre italiane

La squadra allenata da Massimiliano Allegri è stata accoppiata con i portoghesi dello Sporting Lisbona, attualmente in terza posizione nel loro campionato nazionale. I bianconeri arriveranno all’impegno europeo con la fame di chi, in patria, ha ben poco da ottenere da qui alla fine della stagione, visti i 15 punti di penalità inflitti al club dalla giustizia sportiva nell’ambito dell’inchiesta sul caso delle plusvalenze . Nonostante (almeno sulla carta) la Vecchia Signora goda dei favori del pronostico, l’impegno potrebbe rivelarsi molto più ostico del previsto: per informazioni chiedere all’Arsenal, capolista in Premier League ma eliminata proprio dai biancoverdi nel turno precedente.

Un sorteggio da brividi è anche quello che ha interessato la Roma di José Mourinho, uscita col morale alle stelle dal doppio confronto negli ottavi di finale con gli spagnoli della Real Sociedad. Per i giallorossi sono stati designati gli olandesi del Feyenoord, squadra già affrontata da Dybala e compagni nella scorsa stagione in occasione della finale di Conference League: un ricordo dolcissimo dunque per i lupacchiotti, che in quell’occasione trionfarono 1 a 0 con il gol di Niccolò Zaniolo, oggi volato in Turchia. Questa volta l’incontro si svilupperà nei 180 minuti e anche qui l’esito appare oggi tutt’altro che scontato.

Il tabellone completo di Europa League e Conference League: tutti i match di Juve, Roma e Fiorentina

A proposito di Conference League, dopo l’eliminazione della Lazio per mano dell’Az Alkmar, l’unica rappresentante del nostro Paese è rimasta la Fiorentina, che nei sorteggi di oggi pomeriggio è stata abbinata alla squadra polacca del Lech Poznan: sulla carta si tratta del club più abbordabile da affrontare, ma i ragazzi allenati da Vincenzo Italiano hanno abituato il loro pubblico a molti alti e bassi, in cui le indiscusse qualità tecniche dei giocatori si alternano a momenti di poca lucidità e gravi disattenzioni. Come sempre, difficile fare pronostici certi alla vigilia.

Dopo avervi illustrato l'elenco delle partite delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee (con le gare di andata che si disputeranno giovedì 13 aprile, mentre il ritorno è in programma sette giorni più tardi)