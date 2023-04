Milan-Inter per la Champions: quanto vale la semifinale

Fonte: ANSA Lautaro Martinez e Leao colpiscono di testa

Milan e Inter incroceranno ancora una volta i loro cammini in questa stagione. Dopo il successo in campionato dell’andata dei rossoneri (3-2) e il doppio successo dei nerazzurri tra ritorno e Supercoppa, il derby della Madonnina sarà l’euroderby di Champions League, una semifinale dal gusto tutto italiano che manderà una delle due squadre di Milano in finale, dove ad attenderla ci sarà una tra Real Madrid e Manchester City.

Una sfida europea in semifinale che torna 18 anni dopo l’ultima volta che, anche in quel caso forse per scherzo del destino, vide una milanese sbarcare in finale a Istanbul, proprio dove verrà giocata quella del 2023. Ma quanto vale questa semifinale per i due club?

Milan, quanto vale la semifinale contro l’Inter

Dopo aver passato il girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, il Milan di Stefano Pioli ha proseguito indisturbato il suo cammino in Champions facendo fuori agli ottavi di finale il Tottenham di Antonio Conte e ai quarti il Napoli di Luciano Spalletti. Due gare, anzi quattro, che non vedevano i rossoneri favoriti nei pronostici, ma match che hanno permesso ai campioni d’Italia in carica di far capire ancora una volta che il palcoscenico europeo è casa del Diavolo.

E a 16 anni di distanza dall’ultima Champions vinta, il Milan torna in semifinale con l’intenzione di sognare in grande per portare nelle casse della società di via Aldo Rossi fior fior di milioni. Ma anche con la sola qualificazione in semifinale, che si giocherà il 10 e il 16 maggio 2023 a San Siro, gli introiti non sono mica male.

Come riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, infatti, l’accesso alle semifinali di Champions League ha fruttato al Milan un bonus da 12,5 milioni di euro, portando gli incassi complessivi dei rossoneri dall’Uefa per questa stagione a quota 85 milioni. I rossoneri, infatti, hanno incassato le seguenti cifre:

bonus di partecipazione, pari a 15,64 milioni ;

; ranking storico, 14,79 milioni ;

; prima quota del market pool, 8 milioni ;

; seconda quota market pool, 5,85 milioni ;

; 10,29 milioni per i risultati della fase a gironi;

per i risultati della fase a gironi; bonus qualificazione fasi successive, 32,7 milioni.

Al totale viene sottratta una somma di 2 milioni relativa alle multe per le violazioni del fair play finanziario (già qui vi avevamo parlato del tesoretto Champions del Milan).

Inter, il valore della semifinale contro il Milan

E l’Inter? Il club nerazzurro non resta di certo a guardare e sogna in grande il ritorno in finale di Champions League. Ad oggi, la squadra guidata dal tecnico Simone Inzaghi ha incassato meno dei cugini, ovvero 82 milioni di euro come segue:

bonus di partecipazione, pari a 15,64 milioni ;

; ranking storico, 15,93 milioni ;

; prima quota del market pool, 6 milioni ;

; seconda quota market pool, 5,85 milioni ;

; 10,29 milioni per i risultati della fase a gironi;ibonus qualificazione fasi successive, 32,7 milioni.

Al totale viene sottratta una somma di 4 milioni relativa alle multe per le violazioni del fair play finanziario.

Milan o Inter? Gli introiti in caso di finale

Sognare in grande, arrivato a questo punto del torneo, non costa nulla. Ecco allora che le milanesi cominciano a fare i conti, sperando nel raggiungimento della finale e, perché no, della vittoria della Champions.

Di certo alla volta di Milano partiranno 15,5 milioni, bonus che otterrà la squadra che riuscirà a ottenere la qualificazione alla finale. Una volta a Istanbul ballano ancora 8 milioni: 4,5 per la vittoria, 3,5 per l’accesso alla Supercoppa Europea.

Insomma, se il Milan dovesse raggiungere la finale incasserebbe 100 milioni dalla Uefa, cifra che andrebbe a toccare quota 108,5 in caso di successo finale. L’Inter, invece, guadagnerebbe 96,5 milioni totali in caso di finale, premio che salirebbe a 104,5 milioni in caso di successo contro una tra Real Madrid e Manchester City.

Ma a Milano, sponda nerazzurra e rossonera, sono partiti i dovuti scongiuri.