Fonte: 123RF Perché il prezzo dell'oro sale? Conviene comprare adesso?

È corsa all’oro: in tempi di incertezza economica cittadini, fondi speculativi e soggetti pubblici fanno scorta d’oro per mettere al riparo i capitali dagli scossoni del mercato o per fare business. Il prezzo dell’oro nelle ultime ore ha raggiunto quota 2.043,47 dollari l’oncia, con un aumento del +0,12%.

Perché il prezzo dell’oro sale

La soglia psicologica dei 2.000 dollari l’oncia è stata sfondata lo scorso 27 ottobre a Londra, poi nei giorni successivi c’è stato un andamento altalenante. Oggi arriva un nuovo forte rimbalzo al rialzo.

Il 2023 è stato una tempesta perfetta, un susseguirsi di scossoni economici alcuni dei quali con effetti catastrofici.

Due le guerre in corso: Ucraina-Russia e Israele-Hamas. La prima, in particolare, ha sconvolto gli equilibri economici del mercato alimentare e ha a lungo sparigliato gli equilibri nel mercato del petrolio e del gas, con pesanti ricadute su prezzi e produzione.

Tutto questo è accaduto mentre le economie mondiali risentono ancora dell’onda lunga della pandemia che ha mandato fuori mercato realtà che parevano solidissime e che invece sono franate. Un esempio per tutti è quello di WeWork, colosso dello smart working che prometteva di cambiare il mondo.

Ma il 2023 è anche l’anno dei tagli nelle Big Tech (LinkedIn, Amazon, Nokia, ecc…), direttamente o indirettamente quotate in borsa, che nel corso dell’anno hanno tagliato decine di migliaia di dipendenti. Ma anche l’economia cinese ha accusato duri colpi, come la bolla di deflazione e il fallimento di Evergrande.

Chi investe in oro oggi

Tutto questo ha spinto migliaia di piccoli investitori e decine di hedge funds a comprare oro. Ma non solo: anche i governi hanno ricominciato in grande stile la corsa all’oro, comprato nell’ordine di decine di tonnellate, per gonfiare le proprie riserve auree e mettere quanto più possibile al riparo le proprie economie dagli scossoni del mercato. Ed è proprio questo il principale motivo dell’impennata della quotazione dell’oro: i Paesi che hanno comprato più oro sono Cina, Polonia, Turchia, Singapore, India e una serie di realtà del Medio Oriente.

L’elementare legge della domanda e dell’offerta spiega che più un bene diventa ambito e più i prezzi aumentano.

Comprare oro adesso conviene?

Rispondere con un’accuratezza del 100% alla domanda se convenga comprare oro adesso è un esercizio che ricade più nella divinazione che nella previsione del mercato. Già quando l’oro aveva raggiunto i 2.000 dollari l’oncia gli esperti si dividevano fra prevedeva che si fosse già toccato il tetto massimo e consigliava di vendere e chi suggeriva invece di attendere perché la situazione internazionale sarebbe potuta peggiorare ulteriormente. Comprare oro adesso dipende dalla propria propensione al rischio e dalla scommessa di un ulteriore aggravio della crisi economica e geopolitica.

A chi intenda comprare oro, fisico o via trading, si ricorda che fra le spese da considerare ci sono anche le commissioni e la tassazione sulle plusvalenze pari al 26%.