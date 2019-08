La profezia di Jack Ma: “Presto lavoreremo 12 ore a settimana”

editato in: da

Grazie all’intelligenza artificiale l’uomo sarà in grado di lavorare solo 12 ore a settimana, e su questo è pronto a scommetterci Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina.

Jack Ma è un uomo d’affari che ha costruito un impero miliardario grazie ai suoi investimenti. È il fondatore e presidente di Alibaba Group, una fra le maggiori compagnie di commercio online, conosciuta in tutto il mondo. Di Jack Ma, quindi, non si può dire che non sia un uomo lungimirante. Per questo motivo, negli ultimi giorni, le sue dichiarazioni in merito ad intelligenza artificiale e lavoro stanno facendo il giro dei siti di informazione più autorevoli.

Jack Ma, presente giovedì alla Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale di Shanghai, ha affermato di essere sicuro che, in tempi non troppo lunghi, le macchine avranno un ruolo così predominante nel mondo del lavoro da ridurre sempre di più l’intervento umano. Secondo la profezia fatta dal fondatore della Holding di Alibaba, in particolare, le persone potrebbero lavorare appena tre giorni alla settimana e non più di quattro ore al giorno grazie all’aiuto del progresso tecnologico.

Questo scenario, che per alcuni potrebbe tradursi in una perdita consistente di posti di lavoro, secondo Jack Ma non farà altro che produrre degli effetti positivi sulla vita delle persone. “Penso che grazie all’intelligenza artificiale le persone avranno più tempo a godersi l’essere umani”, ha detto l’imprenditore cinese.

Per evitare che tutto questo si ripercuota negativamente sul lavoro, però, è molto importante puntare ad una riforma del sistema educativo. L’obiettivo, ha spiegato Jack Ma, è preparare i giovani di oggi (ovvero i lavoratori del futuro) al cambiamento, fornendo loro tutte le conoscenze e le competenze necessarie per stare dietro all’innovazione tecnologica.

“Per i prossimi 10, 20 anni, ogni essere umano, paese, governo dovrebbe concentrarsi sulla riforma del sistema educativo, assicurandosi che i nostri figli possano trovare un lavoro, un lavoro che richiede solo tre giorni alla settimana, quattro ore al giorno” e non il classico “impiego in ufficio”, ha spiegato Jack Ma. “Il modo in cui l’istruzione funziona in questo momento è estremamente lento. Se non cambiamo il sistema educativo in cui ci troviamo, saremo tutti nei guai”.