Ci sono solo pochi giorni per iscriversi al concorso di Addetto all'ufficio del processo con cui verranno assunte quasi 4mila persone: come partecipare

Fonte: iStock Concorso in scadenza per quasi 4mila posti: come partecipare.

Stanno per scadere i termini per iscriversi al concorso pubblico per quasi 4mila posti per l’Area funzionari da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia con il ruolo di Addetto all’ufficio per il processo. Saranno assunte 3.946 persone su base distrettuale con contratto a tempo indeterminato. Vediamo quali sono i requisiti, come candidarsi e quali sono le prove e le istruzioni inserite nel bando.

Dove sono i 3.946 posti a concorso

I 3.946 posti per Addetto all’ufficio per il processo sono ripartiti come segue:

Codice CASS – Corte di Cassazione: 95 unità;

Codice AN – Distretto della Corte di Appello di Ancona: 51 unità;

Codice BA – Distretto della Corte di Appello di Bari: 121 unità;

Codice BO – Distretto della Corte di Appello di Bologna: 196 unità;

Codice BS – Distretto della Corte di Appello di Brescia: 139 unità;

Codice CA – Distretto della Corte di Appello di Cagliari: 127 unità;

Codice CL – Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta: 38 unità;

Codice CB – Distretto della Corte di Appello di Campobasso: 21 unità;

Codice CT – Distretto della Corte di Appello di Catania: 120 unità;

Codice CZ – Distretto della Corte di Appello di Catanzaro: 150 unità;

Codice FI – Distretto della Corte di Appello di Firenze: 205 unità;

Codice GE – Distretto della Corte di Appello di Genova: 146 unità;

Codice AQ – Distretto della Corte di Appello di L’Aquila: 88 unità;

Codice LE – Distretto della Corte di Appello di Lecce: 92 unità;

Codice ME – Distretto della Corte di Appello di Messina: 41 unità;

Codice MI – Distretto della Corte di Appello di Milano: 347 unità;

Codice NA – Distretto della Corte di Appello di Napoli: 460 unità;

Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo: 157 unità;

Codice PG – Distretto della Corte di Appello di Perugia: 47 unità;

Codice PZ – Distretto della Corte di Appello di Potenza: 58 unità;

Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria: 91 unità;

Codice RM – Distretto della Corte di Appello di Roma: 494 unità;

Codice SA – Distretto della Corte di Appello di Salerno: 93 unità;

Codice TO – Distretto della Corte di Appello di Torino: 260 unità;

Codice TS – Distretto della Corte di Appello di Trieste: 106 unità;

Codice VE – Distretto della Corte di Appello di Venezia: 203 unità.

Quali sono i requisiti per partecipare

I requisiti generali per essere ammessi al concorso sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici, nessuna condanna, non essere stati destituiti da incarichi pubblici;

idoneità fisica.

Addetto all’ufficio per il processo: i titoli

È necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea L-14 – Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazione internazionali;

L-14 – Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazione internazionali; Diploma di Laurea DL in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche;

DL in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche; Laurea specialistica LS–22/S in Giurisprudenza, Ls–57/S in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi

sociali, LS–60/S Relazioni internazionali; LS–64/S Scienze dell’economia; LS–70/S Scienze della politica, LS–71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, LS–84/S Scienze economico-aziendali, LS–88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LS–89/S Sociologia, LS–99/S Studi europei;

equiparati ed equipollenti; LS–102/S in Teoria e tecniche della normazione;

LS–22/S in Giurisprudenza, Ls–57/S in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, LS–60/S Relazioni internazionali; LS–64/S Scienze dell’economia; LS–70/S Scienze della politica, LS–71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, LS–84/S Scienze economico-aziendali, LS–88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LS–89/S Sociologia, LS–99/S Studi europei; equiparati ed equipollenti; LS–102/S in Teoria e tecniche della normazione; Laurea magistrale LMG/01 in Giurisprudenza, LM–52 Relazioni internazionali, LM–56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi europei;

LMG/01 in Giurisprudenza, LM–52 Relazioni internazionali, LM–56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi europei; titoli equiparati ed equipollenti.

Può partecipare al concorso anche chi ha concluso gli esami in questi corsi di laurea e non ha ancora conseguito il titolo.

Iscrizione al concorso per Addetto all’ufficio per il processo

Per iscriversi al concorso è necessario compilare la domanda per uno solo dei codici di concorso attraverso il portale inPA e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L’autenticazione avviene mediante Spid, Cie, Cne, eIdeas. Bisogna caricare il proprio curriculum e completare tutti i campi del modulo, allegando anche l’avvenuto pagamento dei 10 euro di diritti di segreteria. Ogni candidato deve essere in possesso di un indirizzo e-mail di Posta elettronica certificata – Pec.

La scadenza è quella del 26 aprile 2024, ultimo giorno utile per partecipare al bando.

Quali sono le prove del concorso

Per ciascun distretto il concorso si svolgerà con:

valutazione dei titoli;

prova scritta tramite strumentazione informatica e piattaforme digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive.

Saranno generate graduatorie specifiche per ogni codice.

Valutazione dei titoli: i punteggi

Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, ripartiti come segue:

fino a 6 per il voto di laurea;

fino a 5 per titoli universitari (compresi master e dottorati) in ambiti attinenti al profilo di Addetto all’ufficio per il processo;

3 punti per l’abilitazione alla professione di avvocato, di dottore commercialista e di esperto contabile;

fino a un massimo di 1 punto per altre abilitazioni professionali;

4 punti per il tirocinio presso gli uffici giudiziari;

2 punti per il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale della Corte di cassazione e nelle sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

Come si svolge la prova scritta

La prova scritta, unica per tutti i codici di concorso, consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere nell’arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. Ogni risposta esatta conferisce 0,75 punti, ogni risposta mancata 0 punti e ogni risposta sbagliata -0,375 punti.

Le materie del quiz sono le seguenti: