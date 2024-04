Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: Ansa

L’azienda Luxottica ha deciso di concedere ai propri dipendenti un premio economico molto alto per ringraziarli dell’ottimo lavoro svolto nell’anno 2023. Si tratta di benefit e servizi welfare pari a 4.400 euro lordi o di una retribuzione di 4.100 euro lordi, con ogni singolo dipendente che potrà scegliere a quale delle due opzioni aderire. È il premio più alto mai concesso ai dipendenti dall’azienda fondata da Leonardo del Vecchio, imprenditore italiano di lungo corso scomparso nel 2022. A spingere l’azienda verso gli alti premi, per la gioia dei sindacati, dei lavoratori e dei vertici stessi, è stato l’ottimo risultato conseguito da Luxottica nel 2023, ovvero una crescita pari al 14 per cento rispetto all’anno precedente. Valore lordo di 36,3 milioni di euro.

Il premio di risultato 2023 ai dipendenti di Luxottica

A presentare il premio di risultato 2023 per i dipendenti di Luxottica sono stati i vertici aziendali nel corso dell’incontro avvenuto in data 17 aprile con le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, le RSU di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. Ai lavoratori andranno in media 4mila euro lordi, che potranno essere goduti dagli stessi nella forma di retribuzione o di benefit aziendali. A consentire gli alti premi sono stati gli alti risultati di Essilor Luxottica nel 2023: il valore lordo nel 2023 è stato di 36,3 milioni di euro, figlio per i vertici anche del sistema incentivante sul quale l’azienda ha deciso di puntare in questi anni.

Luxottica: “Il premio più alto di sempre”

Felici del risultato raggiunto dall’azienda sono stati i vertici che, attraverso le parole di Piergiorgio Angeli, chief people officer di EssilorLuxottica, hanno espresso grande gioia e sottolineato che quello del 2023 sia il premio ai dipendenti più alto nella lunga storia societaria. “Con questo premio di risultato – ha detto Angeli – il più importante in valore da noi mai erogato, riconosciamo ancora una volta il contributo essenziale dei nostri lavoratori alla crescita e al successo dell’azienda. Dare valore e dignità al loro lavoro, sostenendo al contempo la competitività delle nostre attività in contesti economici e sociali in continua evoluzione, rimane una priorità per il Gruppo, nel solco della nostra tradizione di welfare. In questo percorso di sviluppo incentrato sulle persone e sui loro bisogni – ha aggiunto – la qualità delle nostre relazioni industriali in Italia ci consente in ogni occasione di sperimentare nuove strade e innovazioni per interpretare la continua evoluzione del senso del lavoro”.

Il commento dei sindacati al premio di Luxottica

In una nota congiunta delle rappresentanze sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, i segretari nazionali Sonia Tosoni, Raffaele Salvatoni e Benedetta Missaglia hanno così commentato la decisione di Luxottica: “La redistribuzione della produttività aziendale è una parte importante che, collegata alle azioni condivise di conciliazione tempi di vita e di lavoro, dimostra come la sostenibilità sociale di impresa non solo si può realizzare ma diviene valore aggiunto in termini di relazioni industriali a ogni livello”. Gli stessi gruppi di rappresentanza dei lavoratori hanno espresso anche “apprezzamento per il forte orientamento dimostrato all’innovazione e alla sperimentazione anche in fabbrica su tematiche come la conciliazione vita lavoro e la salvaguardia dell’eccellenza e della competitività delle attività italiane”.