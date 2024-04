Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF AI e sostenibilità, l'intelligenza artificiale per un'energia pulita e accessibile

Reti intelligenti capaci di anticipare i consumi e le variazioni meteorologiche. Sistemi che gestiscono la produzione e il consumo di energia solare, eolica e idroelettrica, promuovendo un sistema distribuito e sostenibile. Sono tutte nuove visioni dei sistemi energetici del futuro. In un concetto solo transizione energetica tecnologica verso le fonti rinnovabili.

L’Intelligenza Artificiale (AI) gioca un ruolo cruciale in questo scenario, coordinando reti di distribuzione per la fornitura e il consumo di energia, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici attraverso consoigli su comportamenti virtuosi agli utenti e guidando lo sviluppo di apparecchiature sempre più efficienti. Questo approccio favorisce la creazione di una rete capillare e diffusa di produttori e consumatori di energia, garantendo un utilizzo ottimizzato delle risorse. L’implementazione dell’AI nella transizione energetica non è priva di sfide. È fondamentale evitare consumi eccessivi da parte di grandi cloud per le deep neural network, così come trascurare i costi di trasferimento delle informazioni sulle reti informatiche. L’intelligenza artificiale può anche supportare la creazione di nuovi materiali conduttori e isolanti, promuovendo ulteriori avanzamenti nel settore dell’energia pulita.

Ottimizzazione energetica: il ruolo cruciale dell’AI

L’intelligenza artificiale gioca dunque un ruolo fondamentale nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili come l’energia eolica e solare. Prevedendo la produzione energetica, ottimizzando le prestazioni e migliorando la manutenzione, contribuisce a rendere queste fonti sempre più competitive sul mercato.

Un esempio significativo è rappresentato da GE Renewable Energy, che utilizza l’AI nelle sue turbine eoliche per ottimizzarne il funzionamento. Dotate di sensori e algoritmi avanzati, queste turbine possono prevedere i cambiamenti nelle condizioni del vento e adattarsi di conseguenza, massimizzando così l’efficienza energetica. Inoltre, l’intelligenza artificiale guida la pianificazione della manutenzione, consentendo interventi proattivi per ridurre i tempi di inattività e i costi associati. Grazie a queste applicazioni innovative, l’energia eolica diventa sempre più affidabile ed efficiente, contribuendo alla transizione verso un futuro più sostenibile.

Innovazioni per l’efficienza energetica con l’AI in Europa

In Germania, ENIT Systems ha introdotto un’innovativa soluzione per il monitoraggio dei consumi energetici nelle aziende. ENIT integra diverse funzionalità, tra cui l’analisi dei dati e la comunicazione con i sistemi di gestione aziendale. Questo permette alle aziende di avere un maggiore controllo sui loro consumi energetici e di gestire in modo più efficiente le loro risorse.

In Francia, Ecojoko sta lavorando per ridurre le emissioni di CO2 negli edifici residenziali utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale. Collaborando con gli studiosi è stato sviluppato un dispositivo connesso che misura il consumo energetico in tempo reale e fornisce consigli agli utenti per ridurre il loro impatto ambientale. Questi progetti dimostrano il potenziale dell’intelligenza artificiale nel trasformare le reti energetiche, rendendole più efficienti, resilienti e sostenibili.

Progetti di gestione energetica in Asia: l’AI al servizio dell’efficienza

Negli ultimi anni, la Corea del Sud ha intrapreso un progetto ambizioso di ristrutturazione del suo sistema energetico. In collaborazione con il governo, Korea Telecom ha sviluppato KT-MEG, un ecosistema basato sull’Internet of Things (IoT) che utilizza l’intelligenza artificiale. Questo sistema gestisce la distribuzione e il consumo di energia in modo efficiente e dinamico, alimentando più di 18.000 siti in tutto il Paese. Grazie a KT E-Brain, è possibile predire i modelli di consumo energetico, ottimizzare le fonti di energia e facilitare il trading energetico, contribuendo così a una gestione più efficiente delle risorse.

In Giappone, ENNET Corporation ha sviluppato un sistema di gestione energetica basato sull’AI in collaborazione con COzero. Questo sistema utilizza contatori intelligenti e dati climatici per monitorare il consumo energetico in tempo reale e fornire suggerimenti per ridurlo. Offerto come servizio a pagamento ai clienti di ENNET, questo sistema aiuta le aziende a gestire il loro consumo energetico attraverso la sorveglianza costante e fornisce informazioni dettagliate per migliorare l’efficienza energetica.