Action offre cento posti di lavoro anche a diplomati: cosa vende e dove apre

editato in: da

Covid, perdono il lavoro più donne che uomini: le professioni più penalizzate

Arriva in Italia la catena di discount Action, originaria dei Paesi Bassi e ormai diffusa in tutta Europa, con 1.600 negozi in 8 diversi Paesi. Il nuovo marchio di grandi magazzini con beni a basso costo apre il primo punto vendita nella Penisola. I negozi Action vendono prodotti per la cura e la pulizia della casa, biancheria e arredamento, abbigliamento e attrezzature per lo sport, il tempo libero e il giardinaccio, articoli per animali domestici, cancelleria, alimentari e giocattoli.

Il grande punto di forza dell’azienda è il continuo rinnovo del catalogo, con circa 150 nuovi prodotti ogni settimana nei punti vendita.

Le perture dei primi negozi Action in Italia avverranno il 22 aprile a Torino, in via Fratelli Garrone con uno superstore di 900 metri quadri, e a Vanzaghello, in provincia di Milano, in Via dei Carpini. In totale la catena con sede centrale nei Paesi Bassi darà lavoro a 40 italiani. Entro la fine di giugno sono previste altre aperture, con l’assunzione di circa 100 dipendenti in tutto il Nord Ovest.

Action apre in Italia: offerte di lavoro in Piemonte e Lombardia

Tutte le persone assunte avranno diritto, oltre a bonus specifici per il ruolo ricoperto (come telefono, auto e laptop aziendale per ruoli amministrativi), a uno sconto del 15% su tutti i prodotti della catena. Action cerca dipendenti sia per i punti vendita che per gli uffici nelle seguenti città.

Asti.

Carmagnola (Torino).

Gallarate (Varese).

Torino.

Novara.

Vanzanghello (Milano).

Vercelli.

Voghera (Pavia).

Action apre in Italia e cerca personale per i punti vendita

Per lavorare all’interno dei negozi Action è necessario avere almeno 18 anni ed essere in possesso del diploma. Sono richiesti dipendenti full e part time per l’allestimento del negozio, e sono aperte posizioni manageriali per chi ha già avuto esperienza di vendita al dettaglio. È possibile inoltre inviare candidature spontanee per future aperture.

Action cerca per i nuovi penduti vendita le seguenti figure.

Addetto alle vendite ad Asti, Carmagnola, Gallarate, Torino, Vanzaghello, Vercelli e Voghera.

Vice store manager a Carmagnola e Novara.

Store manager a Carmagnola, Novara e Vercelli.

Action apre in Italia e cerca dipendenti per gli uffici

Sono richiesti inoltre professionisti in tutta Italia in possesso di titoli universitari che si occupino dell’apertura e dell’allestimento dei nuovi negozi, della gestione del personale, dell’organizzazione di visite in loco. Queste le posizioni vacanti, anche se è possibile inviare candidature spontanee per altri ruoli.

RE Project Manager.

RE Employee Support.

Drafting Employee – Disegnatore CAD.

Per candidarsi è possibile seguire le indicazioni sul sito ufficiale.