Dal governo nuovi sconti sulle bollette, quando arriveranno

La guerra in Ucraina va avanti ormai da 118 giorni, quasi quattro mesi di conflitto che hanno segnato la storia recente dell’Europa. Tra confini ridisegnati con la forza dell’invasione e delle bombe, c’è chi l’effetto del conflitto lo sente anche a distanza, soprattutto a livello economico. Se la vera guerra si combatte in Ucraina, ce n’è un’altra più distante per non far pesare sulle tasche dei cittadini il rincaro subito su energia, gas e petrolio.

In Italia ormai da mesi, da quando è iniziato il conflitto russo-ucraino, il governo ha sempre pensato a nuove misure per cercare di arginare gli aumenti. Oggi, con la situazione che torna a essere drammatica per le tasche degli italiani (l’Italia è il 19esimo Paese in Europa dove la benzina costa di più, ve ne abbiamo parlato qui), si pensa infatti a un nuovo decreto per arginare sempre di più gli aumenti in bolletta.

Bollette e benzina, in arrivo nuovi sconti

Come già avvenuto negli scorsi mesi, l’esecutivo guidato dal premier Mario Draghi starebbe pensando a un nuovo importante intervento sul fronte inflazione. Per cercare di arginare sempre più la stangata sulle tasche degli italiani (di un primo duro colpo ve ne abbiamo parlato qui) il governo avrebbe pensato nuove misure che saranno contenute nel nuovo decreto “Aiuti bis”. Si tratta di una misura fino ai 7 miliari di euro per cercare di contrastare il caro-energia, tra luce e gas, e il caro-carburante.

Un primo intervento potrebbe essere quello riguardante la benzina, che nelle ultime settimane si è portata al di sopra dei 2 euro al litro. Nel dl potrebbe dunque essere inserito un nuovo taglio delle accise fino a settembre, portando dagli attuali 30 centesimi di abbattimento ai 35. Sul fronte bollette, invece si va verso una proroga di altri tre mesi della riduzione degli oneri di sistema, in scadenza a giugno. La misura potrebbe vedere la luce entro la fine del mese di giugno.

Ma da risolvere resta il nodo coperture. La misura, infatti, avrebbe bisogno di circa 7 miliardi tra manovre per calmierare luce e gas per un altro trimestre (3 miliardi) e un costo di quasi 1 miliardo al mese per la benzina.

Quanto pagano famiglie e aziende

In questo scenario, però, a farne maggiormente le spese sono i cittadini e le famiglie comuni che ogni mese devono far fronte a un drastico aumento dei costi in bolletta (qui vi abbiamo spiegato come cambiano le bollette). Secondo l’Osservatorio Confcommercio Energia, infatti, luce e gas hanno registrato tariffe più che raddoppiate fra aprile 2021 e aprile 2022. Parliamo di una a spesa media annuale, per una famiglia tipo con consumo annuo di 2.700 kWh, di 1.116 euro (rispetto ai 540 dell’anno scorso).

Anche i consumi annui di gas, per una famiglia tipo 1.400 metri cubi, salgono fino ai 1.731 euro (1.028 nel 2021). Complessivamente, su quasi 30 milioni di allacci elettrici e 15 milioni per riscaldamento a gas, la spesa complessiva per le famiglie si attesta sui 59 miliardi nel 2022, contro i 32 dell’anno precedente.

Le aziende, poi, non se la passano certo meglio. I costi dei rinnovi che le aziende fornitrici di energia elettrica stanno sottoponendo alle imprese industriali sono più che quintuplicati, passando mediamente dai 6/7 centesimi al Kwh ai 32/33 centesimi.