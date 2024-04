Intesa Sanpaolo è la migliore azienda in cui sviluppare la propria carriera. La classifica

La classifica di LinkedIn identifica le 25 aziende italiane che si distinguono come luoghi di lavoro per la crescita e lo sviluppo professionale.

Fonte: 123RF La classifica delle migliori aziende in cui fare carriera secondo LikedIn

È Intesa Sanpaolo la migliore azienda in Italia in cui sviluppare la propria carriera e crescere professionalmente secondo la nuova classifica Top Companies di LinkedIn, una guida per chi cerca lavoro o vuole dare una svolta alla propria carriera.

Secondo uno studio di LinkedIn, circa 6 professionisti su 10 (61%) stanno valutando nuove opportunità lavorative, siano esse un cambiamento di carriera o il passaggio a una nuova posizione.

Sono undici le aziende che quest’anno conquistano per la prima volta un posto nella classifica, il settore della consulenza e dei servizi aziendali risulta dominante, seguito dall’industria farmaceutica, e rispetto allo scorso anno guadagnano posizioni gli operatori del settore bancario-assicurativo.

Il primo posto di Intesa Sanpaolo

Il primo posto nella classifica riconosce l’impegno del Gruppo verso le proprie persone attraverso una strategia integrata che prevede modalità innovative di organizzazione del lavoro come la settimana corta, che si integra con altri strumenti come lo smart working e la flessibilità di orario di ingresso. È riconosciuto dai principali indici internazionali come uno dei luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità al mondo.

Intesa Sanpaolo ha uno dei più importanti piani d’assunzione con l’ingresso di 4.600 persone entro il 2025, di cui 2.000 nelle professioni informatiche, IT e digitali, oltre a un ampio piano di riqualificazione per 8.000 persone.

Le principali tendenze della classifica Top Companies 2024

Sono undici le aziende che quest’anno conquistano per la prima volta un posto nella classifica delle 25 Top Companies italiane stilata da LinkedIn, tra le quali Hippocrates Holding, Bayer, Campari e BIP.

Rispetto al 2023, la lista si aggiorna di molte nuove realtà dove poter sviluppare la propria carriera, ma il settore della consulenza aziendale risulta dominante, seguito dall’industria farmaceutica, e da manifattura e beni di consumo.

Nell’ambito Consulenza e Servizi Aziendali, infatti, Accenture e Bain & Company, sul podio della classifica, seguite da Intellera Consulting e Deloitte, sono tra le conferme dall’anno precedente, raggiunte dalle new entry Boston Consulting Group (BCG) e BIP.

Accanto alla crescita del settore farmaceutico e della salute, che vede Hippocrates Holding, Bayer e Eli Lilly and Company nella Top 25, si pongono i settori manifatturiero e dei beni di consumo con, tra le altre, EssilorLuxottica al decimo posto, SFK Group al quattordicesimo, Procter & Gamble e Siemens al ventiduesimo e ventitreesimo.

Rispetto allo scorso anno, guadagnano posizioni gli operatori del settore bancario-assicurativo, con Intesa Sanpaolo che conquista la vetta della classifica, Unicredit che si conferma stabile (al settimo posto) e BNP Paribas che si posiziona al quindicesimo posto. Inoltre, The Heineken Company (diciannovesimo) e Campari Group (ventesimo) sono per la prima volta portabandiera del settore Food & Beverage.

La metodologia della classifica

La classifica LinkedIn Top Companies 2024 è stata realizzata esaminando le azioni e i percorsi di carriera di milioni di professionisti sulla piattaforma tra gennaio e dicembre 2023, utilizzando una metodologia ponderata che include non solo la stabilità, ma anche la diversità di genere di ciascuna azienda, nonché la crescita delle competenze e la capacità di avanzare internamente ed esternamente all’impresa.

La classifica è stilata sulla base di otto elementi fondamentali: la capacità di avanzamento, l’aumento delle competenze, la stabilità aziendale, l’opportunità esterna, l’affinità aziendale, la diversità di genere, il background formativo e la quantità di dipendenti nel Paese.

La classifica completa