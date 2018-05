Concorso per 253 funzionari amministrativi del Miur: il diario delle prove selettive

editato in: da

Sono tanti i giovani che aspirano a ricoprire una posizione lavorativa in un ente statale.

I bandi per partecipare a concorsi pubblici sono precari, ma nonostante ciò per coloro che vorrebbero lavorare all’interno dell’amministrazione pubblica c’è una buona notizia. Sono stati indetti due concorsi, uno per ricoprire 253 posti da riservare a funzionari amministrativi e l’altro destinato a 5 dirigenti amministrativi del MIUR.

La comunicazione arriva direttamente dalla Gazzetta Ufficiale che ha pubblicato i diari delle prove di preselezione per i concorsi pubblici. Gli amministrativi che desiderano lavorare all’interno degli uffici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono partecipare ai concorsi pubblici indetti e superabili tramite esami.

Le prove preselettive per la posizione di funzionario amministrativo si terranno il 27 settembre 2018, mentre per conoscere le sedi dove si svolgeranno bisognerà attendere l’uscita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 4 settembre 2018. Qui sarà possibile apprendere anche di eventuali rinvii.

Il profilo professionale ricercato è quello di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, posizione economica F1, area III per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR. Si accede tramite il superamento di un concorso pubblico per esami e i posti vacanti sono 253.

Per concorso pubblico si accede anche ai 5 posti disponibili per il profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia. Per accedere a questa carica dirigenziale, è necessario superare, anche in questo caso, il concorso tramite gli esami previsti. Per i 5 posti di dirigente amministrativo, sono stati già resi noti i giorni in cui si terranno le prove scritte, ovvero il 19 e il 20 luglio 2018 nella città di Roma. Il concorso è stato approvato con decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 283 del 19 marzo 2018 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 25 del 27 marzo 2018.

Le comunicazioni riguardo le sedi e l’orario in cui si svolgeranno le prove saranno segnalate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” del 26 giugno 2018. Nel caso in cui fossero previsti dei rinvii, i candidati potranno prenderne lettura sempre sulla Gazzetta Ufficiale.