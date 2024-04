Forniture per ceramisti: una storia di successo

Ecco le novità dell’azienda Quaranta, il punto di riferimento per la vendita di forniture, macchinari e semilavorati per ceramisti e non solo

Fonte: Freepik Ceramista all'opera

Nel panorama imprenditoriale del sud Italia, c’è un nome che risuona forte e chiaro tra i ceramisti: Quaranta. Da oltre trent’anni, l’azienda Quaranta si è guadagnata una reputazione invidiabile come punto di riferimento per la vendita di forniture, macchinari e semilavorati per ceramisti e non solo. L’azienda Quaranta ha le sue radici nel lontano 1990, quando Giuseppe Quaranta, con il suo spirito imprenditoriale, ha intrapreso un viaggio verso il successo. Sin da giovane, Giuseppe ha lavorato come rappresentante per il brand Colorobbia, quando questa era ancora un’azienda nazionale in fase di crescita. Questa esperienza gli ha permesso di conoscere a fondo i prodotti che avrebbe poi offerto ai ceramisti, oltre a sviluppare una profonda comprensione delle dinamiche di mercato.

La nascita della Quaranta

Animato di conoscenza e ambizione, circa trent’anni fa, Giuseppe Quaranta ha preso una decisione coraggiosa: aprire la propria azienda, nasce così “Quaranta – Forniture per Ceramisti”, un’impresa che sarebbe diventata presto un punto di riferimento per l’intero sud Italia. Grazie alla sua esperienza con Colorobbia, Giuseppe è diventato il rivenditore unico dei prodotti Colorobbia per Puglia, Basilicata e Calabria, garantendo ai suoi clienti la migliore qualità disponibile sul mercato.

L’azienda Quaranta non si è mai accontentata di restare ferma al successo raggiunto, con l’obiettivo di soddisfare sempre di più le esigenze del mercato, ha continuato a evolversi nel corso degli anni.

L’introduzione di un capannone fornitissimo, l’implementazione di un efficace sistema di e-commerce e l’apertura di un punto vendita al dettaglio sono solo alcuni dei passi compiuti per ampliare ulteriormente il proprio raggio d’azione.

La nuova era

Oggi, il testimone passa alla nuova generazione, con Gianmarco Quaranta pronto a portare avanti l’eredità familiare. Con una visione volta al futuro e una determinazione incrollabile, Gianmarco si prepara a traghettare l’azienda verso nuovi orizzonti attraverso l’uso strategico dell’e-commerce e un’accorta attenzione alle esigenze del territorio, Gianmarco mira a consolidare ed espandere ulteriormente la presenza dell’azienda sul mercato, mantenendo sempre saldi i valori di qualità e competenza che l’hanno contraddistinta fin dall’inizio.

La storia di Quaranta è un esempio luminoso di come la dedizione, la conoscenza e l’innovazione possano trasformare un’azienda locale in un punto di riferimento nazionale nel settore delle forniture per ceramisti. Con Gianmarco pronto a prendere il timone, l’azienda continua a mantenere sempre viva la la fiamma dell’eccellenza e della passione che l’ha sempre contraddistinta.