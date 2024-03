Nella lista dei 100 migliori ristoranti al mondo c’è un italiano

Fonte: iStock Miglior ristorante al mondo

La classifica World’s 100 Best Restaurants ha premiato Enrico Bartolini. Il suo è l’unico ristorante italiano ad aver conquistato una posizione nella lista dei 100 migliori ristoranti al mondo, pubblicata ogni anno – dal 2002 – per celebrare la ricchezza e la diversità del panorama culinario mondiale.

Grazie al suo panel di 1.080 esperti culinari e alla procedura di voto strutturata e controllata, l’elenco annuale dei migliori ristoranti del mondo fornisce un un’istantanea di alcune delle migliori destinazioni per esperienze culinarie uniche, oltre ad essere un barometro delle tendenze gastronomiche globali.

Il miglior ristoranti italiano al mondo è il Mudec di Enrico Bartolini

A Milano, situato in Zona Tortona, si trova il Ristorante di Enrico Bartolini, situato al terzo piano del MUDEC-Museo delle Culture.

Enrico Bartolini è una delle figure di spicco nella scena culinaria internazionale, noto per la sua “Classicità contemporanea”. Il suo approccio alla cucina è una fusione armoniosa tra tradizione e innovazione, con un occhio attento alle materie prime e alla stagionalità. Nel menu del ristorante, i commensali possono intraprendere un viaggio attraverso la cultura gastronomica più raffinata, con proposte che spaziano dal menù degustazione “Mudec Experience” al menù “Best of”, che presenta i grandi classici firmati Enrico Bartolini, insieme alle novità stagionali e alle creazioni più originali. Lo chef propone 9 portate che costano 350 euro, mentre l’accopiamenti con il vino costa 250 euro.

In alternativa si possono prendere 3 piatti a scelta dalla carta al costo di 240 euro, oppure 4 piatti al costo di 300 euro. Vini esclusi.

Quindi, non è solo la cucina a distinguere il Ristorante Enrico Bartolini. La carta dei vini, a proposito, offre una selezione eccezionale di etichette italiane e straniere, accuratamente scelte. La cura e l’attenzione, insieme ai piatti di eccellenza culinaria assicurano un’esperienza gastronomica indimenticabile per ogni ospite.

Raggiunte le tre Stelle Michelin nella sede milanese, il ristorante di punta di Bartolini, continua ad elaborare piatti nuovi, sempre all’insegna della pienezza e dell’intensità dei sapori, anche così si è conquistato il posto (l’85esimo per essere precisi) nella classifica dei migliori 100 ristoranti al mondo.

Ma come viene determinata questa prestigiosa lista? Chi sono i giudici dietro le quinte che decidono il destino di questi templi gastronomici?

Come vengono scelti i vincitori

Tutto ha avuto inizio nel lontano 2002, quando la rivista britannica Restaurant, un’istituzione nel mondo della ristorazione del Regno Unito, decise di compiere un atto audace: creare una lista dei migliori ristoranti del mondo. Affidandosi al giudizio di 150 esperti, nacque così l’idea. L’anno successivo, questa lista prese forma concreta con la celebrazione dei 50 migliori ristoranti del mondo, dando inizio a una tradizione che continua ancora oggi.

Diviso in 27 regioni votanti, ciascuna guidata da un presidente dell’Accademia World’s Best Restaurants , il corpo di giudici è composto da una variegata miscela di scrittori e critici gastronomici, chef stellati, ristoratori esperti e viaggiatori gourmet. Ognuno di loro ha il compito di assegnare 10 voti, contribuendo così a determinare la classifica finale.

Essere inseriti in questa lista significa essere riconosciuti come eccellenza culinaria, significa essere riconosciuti come ambasciatori della gastronomia mondiale, custodi di tradizioni millenarie e creatori di nuove tendenze culinarie. In breve, significa essere parte di un’élite gastronomica che continua a stupire e deliziare il palato di milioni di persone in tutto il mondo.

Inoltre, questa classifica continua a influenzare e indirizzare appassionati gli buon cibo, ispirando viaggi e avventure culinarie in ogni angolo del globo.

La classifica completa

Questa la World’s 100 Best Restaurants con tutti i migliori ristoranti al mondo premiati:

1. Central – Lima

2. Disfrutar – Barcelona

3. Diverxo – Madrid

4. Asador Etxebarri – Atxondo

5. Alchemist – Copenhagen

6. Maido – Lima

7. Lido 84 – Gardone Riviera

8. Atomix – New York

9. Quintonil – Mexico City

10. Table by Bruno Verjus – Paris

11. Trèsind Studio – Dubai

12. A Casa do Porco – São Paulo

13. Pujol – Mexico City

14. Odette – Singapore

15. Le Du – Bangkok

16. Reale – Castel di Sangro

17. Gaggan Anand – Bangkok

18. Steirereck – Vienna

19. Don Julio – Buenos Aires

20. Quique Dacosta – Dénia

21. Den – Tokyo

22. Elkano – Getaria

23. Kol – London

24. Septime – Paris

25. Belcanto – Lisbon

26. Schloss Schauenstein – Fürstenau

27. Florilège – Tokyo

28. Kjolle – Lima

29. Boragó – Santiago

30. Frantzén – Stockholm

31. Mugaritz – San Sebastian

32. Hiša Franko – Kobarid

33. El Chato – Bogotá

34. Uliassi – Senigallia

35. Ikoyi – London

36. Plénitude – Paris

37. Sézanne – Tokyo

38. The Clove Club – London

39. The Jane – Antwerp

40. Restaurant Tim Raue – Berlin

41. Le Calandre – Rubano

42. Piazza Duomo – Alba

43. Leo – Bogotá

44. Le Bernardin – New York

45. Nobelhart & Schmutzig – Berlin

46. Orfali Bros Bistro – Dubai

47. Mayta – Lima

48. La Grenouillère – La Madelaine-sous-Montreuil

49. Rosetta – Mexico City

50. The Chairman – Hong Kong

E poi a seguire:

51. Narisawa – Tokyo

52. Hof Van Cleve – Kruishoutem

53. Brat – London

54. Alcalde – Guadalajara

55. Ernst – Berlin

56. Sorn – Bangkok

57. Jordnær – Copenhagen

58. Lasai – Rio de Janeiro

59. Mérito – Lima

60. La Cime – Osaka

61. Chef’s Table at Brooklyn Fare – New York

62. Arpège – Paris

63. Neolokal – Istanbul

64. Aponiente – El Puerto de Santa María

65. Burnt Ends – Singapore

66. Turk Fatih Tutak – Istanbul

67. Le Clarence – Paris

68. SingleThread – Healdsburg

69. Zén – Singapore

70. Sud 777 – Mexico City

71. Core by Clare Smyth – London

72. Sühring – Bangkok

73. Cosme – New York

74. Nusara – Bangkok

75. Fyn – Cape Town

76. Oteque – Rio de Janeiro

77. Tantris – Munich

78. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen – Paris

79. Nuema – Quito

80. Flocons de Sel – Megève

81. Azurmendi – Larrabetzu

82. Enigma – Barcelona

83. Sazenka – Tokyo

84. Meta – Singapore

85. Enrico Bartolini – Milan

86. Lyle’s – London

87. Ossiano – Dubai

88. Potong – Bangkok

89. Mingles – Seoul

90. Wing – Hong Kong

91. Kadeau – Copenhagen

92. Neighborhood – Hong Kong

93. Kei – Paris

94. La Colombe – Cape Town

95. Ceto – Roquebrune-Cap-Martin

96. Ricard Camarena Restaurant – Valencia

97. Labyrinth – Singapore

98. Saison – San Francisco

99. Fu He Hui – Shanghai

100. Maito – Panama

Il miglio ristorante al mondo si trova a Lima, in Perù

Il Central di Lima, in Perù, è stato nominato come miglior ristorante del mondo, conquistando il primo posto nella prestigiosa classifica World’s Best Restaurants.

Considerato il “fiore all’occhiello” degli chef Virgilio Martínez e Pía León, il Central è stato descritto dagli organizzatori del premio come un autentico “inno al Perù”.

Il ristorante propone piatti innovativi che prevedono l’uso di ingredienti autoctoni, ma anche ricercati. Molte ricette puntano alla promozione della biodiversità unica del Perù, a tal punto che il menù è stato definito dagli esperti dell’Accademia “imparagonabile”.

Il Central ha iniziato la sua scalata al successo raggiungendo per la prima volta la posizione 50 nella lista dei migliori ristoranti del mondo nel 2013, ma con la sua crescente influenza in tutta l’America Latina, dieci anni dopo è diventato il primo ristorante sudamericano a guadagnarsi il titolo di migliore al mondo.

Gli ospiti del Central vengono accompagnati in un “tour gastronomico” attraverso i diversi ecosistemi del Perù con il menu degustazione. Questo menu, che costa dai 260 ai 300 euro a persona, offre un’esperienza unica, trasportando i commensali nel cuore autentico del Paese e delle sue tradizioni esclusivamente attraverso il senso del gusto.