Scuola: in arrivo arretrati e aumenti

editato in: da

Con il via libera della Corte dei Conti diventa operativo il nuovo contratto del comparto Scuola, che porterà in tempi brevi aumenti di stipendio per insegnanti e amministrativi nonché il versamento degli arretrati dovuti per il 2016 e il 2017. Gli incrementi retributivi dovrebbero essere distribuiti con le buste paga di maggio, così come gli arretrati.

Gli aumenti saranno compresi tra gli 80 e i 110 euro lordi, a cui vanno aggiunte le somme arretrate.

Il CCNL non comprende variazioni dell’orario di servizio, così come restano invariate la distribuzione di ferie e permessi per docenti e Ata. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, invece, saranno formulate regolamentazioni apposite in un secondo momento.

“Dopo 10 anni di blocco della democrazia e del contratto finalmente arriva un contratto che ci vede convinti di aver fatto un buon lavoro per l’interesse dei lavoratori e della scuola italiana” – ha sottolineato commentato Pino Turi, segretario generale Uil scuola.

Leggi anche:

Scioperi, nuove regole: tra uno e l’altro devono passare almeno 20 giorni