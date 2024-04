TikTok fa volare il turismo (e la PA): sempre più persone scelgono i viaggi sul social

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

TikTok sta rapidamente diventando la nuova frontiera per pianificare viaggi o scoprire luoghi da visitare. Milioni di persone usano sempre di più la piattaforma video – 60 secondi al massimo – cercando ispirazione per la prossima destinazione, scovando le nuove mete dell’anno e condividendo consigli per le vacanze. Il risultato? Si passa da un fenomeno puramente digitale a un impatto reale sul mondo reale del turismo e dei brand che operano in questo settore.

TikTok, viaggi e turismo: un volano da sfruttare

Nonostante i tempi incerti, a causa della legge Usa firmata da Biden che vuole vietarla dal 2025 se la proprietà cinese ByteDance non sarà venduta a una americana, TikTok rappresenta uno straordinario strumento di crescita per i brand. Nel settore viaggi, le potenzialità sono uniche, ancora parecchio inespresse.

Recensioni autentiche, contenuti veri e video mozzafiato, con hashtag tipo #TikTokMadeMeBookIt, dimostrano come le persone che usano TikTok – moltissimi gli italiani – sono particolarmente intenzionati a prenotare una vacanza.

I dati parlano chiaro: dal 2021, il social ha registrato un enorme aumento del 410% nelle visualizzazioni dei contenuti di viaggio e il 71% degli utenti europei afferma che probabilmente prenoterà una vacanza in base ai consigli che ha visto sulla nostra piattaforma. Oltre a questo, la community di viaggiatori TikTok afferma che gli annunci sono il modo principale per scoprire nuovi brand e prodotti. Se è pur vero che i rischi ci sono – la Ue ha aperto in questi giorni un procedimento contro il colosso cinese perché potrebbe essere pericoloso per i bambini – non si può certo ignorare la portata di questo fenomeno dal punto di vista commerciale.

Per comprendere appieno le potenzialità di TikTok, la piattaforma made in China ha lanciato un’analisi approfondita di ciò che gli utenti nel Regno Unito, Germania, Francia e Spagna stanno pensando riguardo ai viaggio e cosa stanno cercando dai marchi sulla piattaforma. Qualche dato interessante su quanto sia fiorente il mercato di TikTok per chi si occupa di viaggi e turismo arriva da alcuni casi particolarmente riusciti. Eccone alcuni, raccontati in parte dalla stessa piattaforma.

Alcuni casi particolarmente virtuosi su TikTok, legati ai viaggi

LuckyTrip

Come spiega la stessa TikTok, LuckyTrip, app inglese per la prenotazione di viaggi, voleva aumentare la sua brand awareness e aumentare i download dell’app e le conversioni. Perciò ha scelto di lanciare una campagna super creativa su TikTok. Il brand ha provato diversi stili creativi per trovare il più adatto. Inoltre, ha fatto viaggiare una serie di creator per mostrare quanto sia facile usare tutte le funzioni dell’app.

Il brand ha poi usato SparkAds per promuovere i post organici dei creator, aumentando quindi la propria copertura. In sole tre settimane, il brand ha ottenuto ben 85mila download dell’app, un aumento del 1600% nel numero dei follower e ben 4 milioni di impression.

Booking

Booking.com ha lanciato una competizione di 7 giorni su TikTok per incoraggiare le persone a prenotare il prossimo viaggio sulla sua piattaforma. Facendo leva in modo intelligente sul trend virale dell’hashtag #TikTokMadeMeBuyIt, dove gli utenti condividono i propri acquisti ispirati da TikTok, Booking ha creato #TikTokMadeMeBookIt che invitava la community di TikTok a taggare un proprio compagno o compagna di viaggio usando l’hashtag della campagna.

In palio veniva messa la possibilità di vincere una vacanza interamente pagata da Booking stessa, ma con una condizione: il vincitore avrebbe dovuto partire entro 48 ore. Il brand ha scelto anche di affidarsi a molti creator famosi di TikTok, tra cui @joe_sugg e @anastasiakingsnorth, per mostrare i propri viaggi e raggiungere più persone con tutta la campagna. Una crescita importante ha seguito la campagna di Booking.com: l’account è arrivato a 1,2 milioni di follower.

TUI

TUI, altro celebre portale di prenotazione viaggi, voleva arrivare su TikTok con dei contenuti che ispirassero le persone, ma con un focus sulla praticità e sui consigli per risparmiare in viaggio. Per aumentare la brand awareness e l’interesse degli utenti, il brand ha collaborato con dieci creator unici, tra cui @budgetingmumofficial e @thetravelbae, per realizzare video su come risparmiare quando si prenotano vacanze.

Durante il periodo degli annunci, hanno registrato oltre 4,2 milioni di visualizzazioni per i video, con un view-through rate medio del 7,84% (questo dato indica la percentuale di visualizzazione del video, e si calcola dividendo il numero di visualizzazioni complete del video per il numero di impression dello stesso).

Parc Astérix

Parc Astérix, il secondo parco di divertimenti più grande della Francia, ha scelto TikTok per una campagna speciale per Halloween, con lo scopo di generare nuovi lead per la propria newsletter. Affidandosi al TikTok Ads Manager, Parc Astérix ha impostato un Lead Generation Ad. Il contenuto creativo mostrava il senso di scoperta e avventura che si poteva provare al Parc Astérix durante il periodo di Halloween. L’ annuncio includeva una call-to-action che invitava la community di TikTok a inserire i propri dati per iscriversi alla newsletter di Parc Astérix e al tempo stesso per partecipare a una competizione con in palio dei biglietti gratuiti per il parco.

Ben 2.600 nuovi lead di alta qualità (i lead sono persone potenzialmente interessate ma che non sono entrate in contatto con il brand) hanno rappresentato un importante successo per la campagna. Il brand ha visto un tasso di conversione del 31% (cioè la percentuale delle persone che compiono una data azione rispetto al numero totale di visite sulla pagina) e ha ridotto del 71% il cost-per-lead (e cioè il costo che un’azienda deve sostenere per ottenere un contatto di potenziale cliente).

Bluvacanze

In Italia, il Gruppo Bluvacanze ha da poco lanciato la Blupeople Challenge per trovare due brand ambassador, che si è chiusa il 15 aprile. Una vera challenge, il cui ultimo step si disputerà in presenza, nel nuovo flagship di Milano, via Monte Rosa 91: qui, tutti i candidati che avranno superato le selezioni si cimenteranno in un progetto conclusivo.

Ai due content creator selezionati sarà offerto un contratto a progetto, per vivere e raccontare alcune delle mete di viaggio proposte da Bluvacanze, attraverso i suoi 300 punti vendita, che la rendono la più grande agenzia di viaggi d’Italia.

TikTok per la Pubblica amministrazione in Italia

Ma non c’è solo il privato. Passati i tempi bui in cui il ministro della PA Zangrillo voleva vietare TikTok ai dipendenti pubblici, sulla scia di altri tentativi di esperimento (falliti) in Europa – l’app video sta iniziando ad essere notata anche dalla PA, seppur ancora molto timidamente.

Comune di Trieste

In Italia, il primo Comune a sbarcare sulla piattaforma è stato Trieste (@comuneditrieste), che però, probabilmente a causa della sua veste un po’ troppo old style, si è arenato a poco meno di 1000 follower e da lì non sembra più muoversi granché.

Ministero della Cultura

Decisamente positiva invece l’esperienza del canale TikTok del Ministero della Cultura (@mictok): oltre 60mila follower (60.2 per l’esattezza nel momento in cui scriviamo) e oltre 725mila Mi piace.

Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha lanciato, nell’ambito del piano di marketing turistico 2022 di Apt Servizi srl, l’azienda di promozione turistica regionale, una call for digital creators. L’obiettivo era selezionare giovani imprese creative per la produzione di video originali per il racconto turistico del territorio regionale, da distribuire appunto su TikTok e Instagram. Alla base della call il motto “Live Like a Local””, idea cardine su cui si fonda parte della promozione del lifestyle regionale.

Turismo Torino

Un altro caso virtuoso arriva in questi giorni dal capoluogo piemontese. Turismo Torino, l’ente che fa capo alla Provincia per la promozione della città e del suo territorio, ha lanciato da poco un canale TikTok (@turismotorino), grazie alla collaborazione della digital agency di Ebano Spa BTREES, è il successo è stato subito evidente: in appena 3 mesi di sperimentazione sono stati oltre 10mila i follower, e – con grande sorpresa – non solo tra i giovani. Sono infatti migliaia anche le interazioni da parte degli over 35. Alcuni video sono persino diventati virali.

In questo caso, l’apertura del canale social è stata voluta dall’ATL torinese per descrivere, in modo nuovo e coinvolgente, il passato, presente e futuro della città sabauda e del suo sorprendente territorio. Siamo certi – sottolinea a QuiFinanza Marcella Gaspardone, Dirigente di Turismo Torino e Provincia – che l’apertura del canale ci permetta di instaurare un rapporto con nuovi e differenti target di turisti che sempre più si affidano alle piattaforme social per scegliere una destinazione di viaggio”.

Per la promozione del territorio, BTREES ha ingaggiato alcuni tra i più celebri influencer locali che, con taglio differente, raccontano i diversi aspetti di Torino e della sua provincia: tra questi, @isidaurum, che con il suo stile elegante e malinconico regala scorci unici; @carlambra, @clarainthemirror e @RitaCapparelli con le loro incursioni per le vie della città; l’irriverente @emanuelcosminstoica che racconta l’accessibilità degli spazi cittadini, e la seguitissima food influencer @foodfede.