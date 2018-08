Scuola, Ata: per il Miur non si fanno più contratti fino ad aventi diritto

editato in: da

(Teleborsa) – È di queste ore la notizia che sta aumentando la già abbondante confusione che domina il mondo della scuola e riguardante il personale Ata in varie zone d’Italia: non potranno essere pubblicate le graduatorie di terza fascia Ata definitive fino a che non saranno rese pubbliche nelle città metropolitane. E le conseguenze? Purtroppo saranno tutt’altro che rosee e le graduatorie vecchie sono già state oscurate dal Miur: non più visibili dalle scuole, non potranno più stipulate contratti fino alla nomina dell’avente diritto.

Dunque, molti istituti si troveranno, per forza di cose, senza collaboratori scolastici né assistenti amministrativi. Il sindacato Anief si chiede: chi farà contratti a tutti gli adempimenti amministrativi di inizio anno scolastico? È davvero singolare poi che da ottobre 2017 la graduatoria Ata terza fascia non sia ancora pronta.