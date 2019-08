Lavoro: sancito il diritto a non lavorare nelle festività. La sentenza

editato in: da

Si è pronunciata sul diritto del lavoratore all’astensione dal lavoro nel corso delle festività infrasettimanali la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18887/2019, ritenendo illegittimo il licenziamento per giusta causa motivato con il rifiuto del dipendente di adempiere alla prestazione in una di queste occasioni. Lo riporta il sito delle piccole-medie imprese pmi.it.

Diritto a non lavorare nelle festività

Nel caso esaminato, il lavoratore si era rifiutato di lavorare il primo maggio, festa nazionale dei lavoratori, che in quella occasione cadeva in un giorno infrasettimanale.

Gli ermellini hanno confermato che tale comportamento è ammissibile, per via del diritto di astenersi dall’attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili e religiose.

Questo perchè la deroga al riposo previsto in questi casi è consentita soltanto previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro, mediante un patto individuale o raggiunto con l’intervento del sindacato, che deve aver ricevuto un mandato specifico a trattare.

Tra gli altri chiarimenti, i giudici precisano che i contratti collettivi nazionali non possono essere interpretati in senso estensivo soltanto perché disciplinano il lavoro festivo.