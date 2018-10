ENEL, primo accordo con Flaei-Cisl

editato in: da

(Teleborsa) – Un positivo passo avanti per le garanzie occupazionali e lo sviluppo dell’impresa, nonché di presidio del territorio dalle aree in concessione. E’ il commento della segreteria nazionale Flaei-Cisl a seguito dell’accordo raggiunto nelle scorse con l’Enel. Un risultato di tutto rilievo quello raggiunto da parte sindacale, poiché all’iniziale proposta aziendale che prevedeva 100 assunzioni con le intese sottoscritte sono state garantite un numero ben più consistente di nuove inserimenti aziendali, nonché la stabilizzazione dei precari.

In particolare, l’intesa Enel-Fleei-Cisl ha prodotto 1400 nuovi ingressi in Azienda, 500 nuove assunzioni, oltre a benefici occupazionali per circa 900 diverse posizioni di lavoratori. “Antica Rete”, Professionalità, Area Mercato, Area Termo Elettrica, Area Idroelettrica, Contrattazione II° livello, Sicurezza e Digitalizzazione sono state le tematiche affrontate nel corso degli incontri che hanno poi condotto alla positiva conclusione dell’accordo.