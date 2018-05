editato in: da

Il Lotto è per molti un’abitudine ormai consolidata: si giocano i numeri sognati o che si ritengono importanti perché legati a qualche occasione speciale.

Per molti che si avvicinano ora al Lotto però è ancora un gioco da scoprire e, anche se non a tutti sembra, ha anche esso delle regole precise. Nel Lotto è possibile giocare uno o più numeri ed in base ai numeri estratti che coincidono con i nostri giocati possiamo vincere una determinata somma. Vediamo quindi quanto si vince al Lotto con le diverse combinazioni.

Nel Lotto possiamo vincere con diverse combinazioni:

ambata : se viene estratto un solo numero da noi giocato, in unione ai restanti;

: se viene estratto un solo numero da noi giocato, in unione ai restanti; estratto determinato : se viene estratto uno o più numeri da noi giocati, nella stessa posizione da noi prevista;

: se viene estratto uno o più numeri da noi giocati, nella stessa posizione da noi prevista; ambo : se vengono estratti due numeri da noi giocati;

: se vengono estratti due numeri da noi giocati; terno : se vengono estratti tre numeri da noi giocati;

: se vengono estratti tre numeri da noi giocati; quaterna : se vengono estratti quattro numeri da noi giocati;

: se vengono estratti quattro numeri da noi giocati; cinquina: se vengono estratti cinque numeri da noi giocati.

Ad ogni combinazione, a seconda dei numeri giocati e della puntata fatta, cambia anche il guadagno che si ottiene in caso di vincita. Si possono giocare un massimo di 10 numeri e si possono effettuare puntate minime di 1 euro anche suddivise tra ambata, ambo, terno, quaterna e cinquina. Per il gioco su tutte le ruote la cifra minima che si può giocare è di 1 euro.

Al premio che si vince, va sottratta una tassa dell’8%. Per calcolare a quanto ammonta la vincita è necessario moltiplicare la quota giocata con l’ammontare delle somme messe in gioco. Dopo aver sottratto l’8% al risultato, sarà necessario dividerlo per il numero di ruote messe sulle quali si è giocato.

Se ad esempio si gioca un ambo da 1 euro su una ruota singola, si dovrà moltiplicare 1 x 250 e togliere poi l’8%. Se invece si gioca un ambo da 1 euro su tutte e 10 le ruote è necessario, dopo aver sottratto l’8%, dividere per 10. Si ottiene così la vincita. Sul sito dedicato alle estrazioni del Lotto è possibile visionare il prontuario delle vincite.

Se si punta 1 euro su una singola ruota giocando da 1 a 10 numeri a seconda delle varie opzioni di gioco, è possibile vincere:

con 1 numero giocato , in caso di ambata 11,23 euro e in caso di etratto determinato 55 euro;

, in caso di 11,23 euro e in caso di 55 euro; con 2 numeri giocati , in caso di ambata 5,61 euro, estratto determinato 27,50 euro e in caso di ambo 250 euro;

, in caso di 5,61 euro, 27,50 euro e in caso di 250 euro; con 3 numeri giocati , in caso di ambata 3,74 euro, estratto determinato 18,33, in caso di ambo 83,33 e in caso di terno 4.500 euro;

, in caso di 3,74 euro, 18,33, in caso di 83,33 e in caso di 4.500 euro; con 4 numeri giocati , in caso di ambata 2,80 euro, estratto determinato 13,75 euro, in caso di ambo 41,66, in caso di terno 1125 euro e in caso di quaterna 120.000;

, in caso di 2,80 euro, 13,75 euro, in caso di 41,66, in caso di 1125 euro e in caso di 120.000; con 5 numeri giocati , in caso di ambata 2,24 euro, estratto determinato 11 euro, in caso di ambo 25 euro, in caso di terno 450 euro, in caso di quaterna 24.000 euro e in caso di cinquina 6.000.000 di euro;

, in caso di 2,24 euro, 11 euro, in caso di 25 euro, in caso di 450 euro, in caso di 24.000 euro e in caso di 6.000.000 di euro; con 6 numeri giocati , in caso di ambata 1,87, estratto determinato 9,16 euro, in caso di ambo 16,66, in caso di terno 225 euro, in caso di quaterna 8.000 euro e in caso di cinquina 1.000.000 di euro;

, in caso di 1,87, 9,16 euro, in caso di 16,66, in caso di 225 euro, in caso di 8.000 euro e in caso di 1.000.000 di euro; con 7 numeri giocati , in caso di ambata 1,60 euro, estratto determinato 7,85, in caso di ambo 11,90 euro, in caso di terno 128,57 euro, in caso di quaterna 3.428,57, in caso di cinquina 285.714,28 euro;

, in caso di 1,60 euro, 7,85, in caso di 11,90 euro, in caso di 128,57 euro, in caso di 3.428,57, in caso di 285.714,28 euro; con 8 numeri giocati , in caso di ambata 1,40 euro, estratto determinato 6,87 euro, in caso di ambo 8,92 euro, in caso di terno 80,35, in caso di quaterna 1.714,28 euro, in caso di cinquina 107.142,85 euro;

, in caso di 1,40 euro, 6,87 euro, in caso di 8,92 euro, in caso di 80,35, in caso di 1.714,28 euro, in caso di 107.142,85 euro; con 9 numeri giocati , in caso di ambata 1,24 euro, estratto determinato 6,11 euro, in caso di ambo 6,94 di euro, in caso di terno 53,57, in caso di quaterna 952,38 e in caso di cinquina 47.619,04;

, in caso di 1,24 euro, 6,11 euro, in caso di 6,94 di euro, in caso di 53,57, in caso di 952,38 e in caso di 47.619,04; con 10 numeri giocati, in caso di ambata 1,12 euro, estratto determinato 5,50 euro, in caso di ambo 5,55, in caso di terno 37,50 euro, in caso di quaterna 571,42 euro e in caso di cinquina 23.809,52 euro.

Gli importi indicati sono lordi e ad essi deve essere sottratto l’8% come previsto dalla legge valida dal 1 ottobre 2017.