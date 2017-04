Pensioni, Consiglio Stato: immediata operatività Ape sociale

(Teleborsa) – Pubblicati due pareri del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di attuazione dell’Ape sociale (tipo di pensione anticipata a costo zero, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017) e consiglio di stato, ape sociale, lavoratori precoci, dell’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci: immediatamente operativi. Punti qualificanti dei pareri, resi in “tempi strettissimi” dal Consiglio di Stato (richiesti il 19 e il 21 aprile) sono infatti, si legge in un comunicato, “la definizione di modalità, anche procedurali, in grado di assicurare l’immediata operatività di tali misure e il rispetto del termine di legge del 1 maggio 2017, a tutela dei diritti dei destinatari”.

In entrambi i pareri, prosegue la nota, si è “cercato di semplificare l’accesso ai benefici, dispensando i richiedenti dall’adempimento di oneri formali non strettamente giustificati e dall’osservanza di termini troppo gravosi, senza per questo trascurare la necessità che sia assicurato un controllo serio sull’effettivo possesso dei requisiti e realizzato, più in generale, il costante monitoraggio delle domande per verificare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse di bilancio stanziate”.

I regolamenti, ricorda la nota, danno attuazione a recenti misure legislative, attese da tempo e di forte impatto sociale, concernenti, in un caso, il riconoscimento in via sperimentale per talune categorie di lavoratori di una particolare indennità sino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia; e, nell’altro caso, mediante la riduzione del requisito contributivo, l’anticipazione a regime della pensione per i lavoratori cosiddetti precoci. In questo modo ricevono tutela lavoratori disoccupati o inoccupati, disabili ovvero adibiti a mansioni usuranti o particolarmente gravose e, al tempo stesso, si favorisce la possibilità di un turn over, con effetti positivi anche sul piano della crescita occupazionale.