Laurea, il riscatto esiste già ed è low cost

Uno dei temi più discussi delle ultime settimane, che si è trasformato in una vera e propria battaglia social del Coordinamento Nazionale #RiscattaLaurea, è quello del riscatto della laurea gratis per i giovani. L’obiettivo è estendere alla totalità dei laureati l’ipotesi, ribadita di recente dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, di riscatto gratuito per i nati tra il 1980 e il 2000.

In realtà, la possibilità di un riscatto low cost degli anni della laurea a fini pensionistici esiste già. Si tratta di una soluzione, introdotta nel 2008, grazie alla quale è possibile ottenere un riscatto, per di più pagato dai genitori e non da chi ha appena cominciato a lavorare. Quattro anni costano 20mila euro, a pagare sono i genitori che poi scaricano dalle tasse i contributi versati.

COME FUNZIONA – Per poter fare domanda all’Inps, bisogna essere chiaramente laureati ed è necessario, inoltre, non aver ancora iniziato un’attività lavorativa. Considerato che l’interessato è un neolaureato che non ha iniziato a lavorare, non c’è uno stipendio sul quale calcolare il riscatto. L’Inps utilizza dunque il cosiddetto reddito minimale, fissato per legge a 15.548 euro. In questo caso, riscattare 4 anni di laurea viene a costare 20.500 euro.

La somma può essere pagata in 10 anni senza interessi, con rate da 170 euro al mese. E, sempre dal momento che il neolaureato non lavora, a versare i contributi possono essere la madre o il padre. I genitori possono scaricare dalle tasse i contributi versati nella misura del 19% dell’importo, recuperando così nel tempo fino a 3.900 euro. A quel punto il costo reale è di 16.600 euro.

