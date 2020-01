Lavoro, il fallimento del Jobs act: precari record oltre i 3 milioni

editato in: da

In pochi anni l’Italia del lavoro è passata attraverso il Jobs act e il Decreto dignità, entrambe misure presentate come panacea contro il precariato. Invece i numeri dicono l’esatto contrario, e cioè che il numero di lavoratori precari, oltre 3 milioni, rappresenta un vero e proprio record storico.

Nell’ultimo mese dell’anno tornano a calare gli occupati: a scendere, con un’inversione di rotta, i lavoratori dipendenti permanenti (-75mila), ovvero coloro che hanno il posto fisso. Calano anche gli indipendenti (-16mila), mentre c’è un aumento tra i dipendenti a termine (+17mila). Nuovo massimo storico per quanto riguarda i precari, che aumentano di 17mila unità, arrivando a toccare quota 3 milioni 123mila.

Il tasso di disoccupazione in Italia risulta stabile al 9,8%, lo stesso livello già registrato a novembre. Il numero delle persone in cerca di lavoro segna un “lieve” aumento su base mensile (+2mila). Nel dettaglio, i disoccupati crescono tra gli uomini (+28mila) e tra gli under 50, a fronte di una diminuzione tra le donne (-27mila) e gli ultracinquantenni.

Il numero di lavoratori autonomi a dicembre scende di 16 mila unità su base mensile, con il totale che tocca il minimo storico dal 1977. Lo rileva l’Istat. Ormai in Italia gli indipendenti si fermano a 5 milioni e 255 mila.

Eurostat: disoccupazione ai minimi nella zona euro

Disoccupazione ai minimi dal 2008 a dicembre nella zona euro. Lo rileva Eurostat, secondo cui il tasso di disoccupazione nell’eurozona si è attestato al 7,4% a dicembre. A novembre il tasso di disoccupazione era stato del 7,5%, mentre a dicembre del 2018 era al 7,8%.Tra i 19 paesi della zona, Germania e Paesi Bassi registrano il tasso di disoccupazione più basso (3,2%), mentre i tassi più elevati si confermano quelli di Grecia e Spagna. Nei 28 paesi dell’UE, il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,2% a dicembre, in calo rispetto al 6,3% dinovembre.