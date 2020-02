Lavoro 2020: Eni assume diplomati e laureati

editato in: da

Eni, multinazionale energetica leader nell’esplorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio, gas, elettricità e chimica, ricerca diplomati e laureati dotati di capacità comunicative e relazioni interpersonali, capacità di lavoro in autonomia, di analisi e di problem solving, capacità di operare in team, dinamicità, determinazione, affidabilità e precisione. L’azienda ricerca varie professionalità tra cui: Operatori Impianti, che dovranno assicurare la conduzione a norma degli impianti garantendo il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, eseguire controlli e analisi mirate alla pronta gestione degli impianti, verificare che non vi siano perdite in alcun punto dell’impianto.

Ed inoltre Specialisti Manutenzione, i quali dovranno garantire il continuo aggiornamento del piano di manutenzione, predisporre le attività per manutenzione preventiva e correttiva sugli impianti; Esperti di Sicurezza, che dovranno analizzare le minacce cyber e gli attacchi informatici, assicurare una tempestiva condivisione di avvisi, bollettini di sicurezza e report di intelligence; Professional ICT Data Engineer, che dovranno garantire le necessarie caratteristiche di scalabilità, manutenibilità, data quality e sicurezza, collaborare con i diversi team in tutte le fasi dei progetti, fornire supporto etc., da assumere presso le sedi distribuite sul territorio nazionale.

Eni è in grado di garantire lo sviluppo della piccola e media impresa e il fabbisogno energetico alle famiglie attraverso una rete di oltre 30.000 collaboratori in grado di muoversi anche a livello internazionale, grazie alla sua presenza in 67 Paesi nel mondo. Eni fonda il lavoro sulla passione, sull’innovazione, sulla forza, sullo sviluppo delle proprie competenze, sulla pari dignità delle persone, sulla responsabilità, sull’integrità e sulla trasparenza, riconoscendo la diversità come risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’umanità e sostenendo una evoluzione energetica socialmente equa, con l’obiettivo di preservare il pianeta e promuovere l’accesso alle risorse energetiche in maniera sostenibile e valida per tutti. Per verificare tutte le posizioni aperte in Eni e candidarvi potete cliccare qui