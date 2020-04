Lombardia, oltre 40 mila a lavoro con sintomi? I dati di AllertaLom

editato in: da

Secondo gli ultimi dati disponibili, in Lombardia i malati di COVID-19 sono 71.256, mentre i morti hanno superato quota 13 mila. Numeri impressionanti, se confrontati con quelli nazionali: in Italia i malati totali di Coronavirus sono 195.351, con 63.120 guariti e 26.384 decessi. Tradotto in percentuale, vuol dire che la sola Lombardia conta per il 35% circa dei malati e per il 50% dei morti per COVID-19.

Questo, almeno, secondo i dati ufficiali. Secondo alcune stime frutto dell’app AllertaLom, realizzata e diffusa dalla Regione per il monitoraggio dei possibili casi di COVID-19, solamente a Milano ci sarebbero stati più di 100 mila contagi. E, cosa ancora più preoccupante, ogni giorno oltre 40 mila persone a rischio COVID-19 sarebbero costrette a uscire di casa e mettersi in viaggio per andare a lavoro. I dati sono parte integrante di un report anticipato dal Corriere della Sera e ora al vaglio dei vertici della Regione Lombardia.

Lombardia, 45mila persone a lavoro con sintomi COVID-19

Stando ai dati raccolti tramite AllertaLom, oltre 40 mila lombardi con sintomi da Coronavirus escono ogni giorno da casa per recarsi sul luogo di lavoro. In particolare, 19.500 afferma di avere almeno due sintomi di quelli indicati nell’app; 7.500 persone ha almeno tre sintomi; 18.500 persone hanno invece avuto contatti con familiari, amici o colleghi di lavoro risultati poi positivi al tampone.

Si tratta, come sottolineato a più riprese dai vertici lombardi, di dati prettamente statistici e senza alcuna rilevanza sanitaria. Segnalano, però, un pericolo tutt’altro che sottovalutabile: potrebbero esserci in giro almeno 45 mila persone malate di COVID-19, con tutti i rischi che ne conseguono.

Questi lavoratori, secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera, si sposterebbero principalmente lungo l’asse Milano-Bergamo-Brescia-Monza che, non a caso, congiunge alcuni dei centri maggiormente colpiti dalla malattia.

Malati Coronavirus Milano: i dati

Come accennato inizialmente, in tutta la Lombardia si contano ufficialmente circa 72 mila malati di Coronavirus. Stando al report commissionato dalla Regione Lombardia, però, si tratta di un numero significativamente più basso del numero di contagi reali.

Nella sola Milano, stando alle informazioni che è possibile ricavare da AllertaLom, i contagiati potrebbero essere stati 140 mila. Tanto per fare un raffronto, le cifre ufficiali diffuse dalla Regione Lombardia parlano di 7.500 milanesi contagiati. Insomma, 20 volte di meno rispetto alla stima fatta grazie ad AllertaLom. Se questo rapporto fosse confermato anche nel resto della regione, il numero di contagiati effettivi sarebbe circa di 1,5 milioni.