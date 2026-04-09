Regeneron, una storia di biotecnologia

Assieme ad Andrea Musilli, Country Manager Oncology & Hematology e Site Head di Regeneron in Italia, ripercorriamo il passato e esploriamo il futuro dell’azienda

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Federico Mereta

Giornalista scientifico

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Aprono i nuovi uffici a Milano di Regeneron. Una scelta che conferma l’Italia come uno dei mercati prioritari nell’ambito della strategia di espansione internazionale dell’azienda, avviata nel 2021.

Fondata nel 1988 dai medici-scienziati Leonard Schleifer e George Yancopoulos, ancora oggi alla guida dell’azienda, Regeneron ha costruito nel corso di oltre 35 anni un modello di business distintivo nel panorama biotech globale. Oggi la maggior parte dei farmaci (quasi il 100%), approvati e in sviluppo, sono realizzati internamente nei laboratori dell’azienda.

Assieme ad Andrea Musilli, Country Manager Oncology & Hematology e Site Head di Regeneron in Italia, ripercorriamo il passato e esploriamo il futuro dell’azienda.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

Regeneron, una storia di biotecnologia
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