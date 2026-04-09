Regeneron, una storia di biotecnologia

Aprono i nuovi uffici a Milano di Regeneron. Una scelta che conferma l’Italia come uno dei mercati prioritari nell’ambito della strategia di espansione internazionale dell’azienda, avviata nel 2021.
Fondata nel 1988 dai medici-scienziati Leonard Schleifer e George Yancopoulos, ancora oggi alla guida dell’azienda, Regeneron ha costruito nel corso di oltre 35 anni un modello di business distintivo nel panorama biotech globale. Oggi la maggior parte dei farmaci (quasi il 100%), approvati e in sviluppo, sono realizzati internamente nei laboratori dell’azienda.
Assieme ad Andrea Musilli, Country Manager Oncology & Hematology e Site Head di Regeneron in Italia, ripercorriamo il passato e esploriamo il futuro dell’azienda.