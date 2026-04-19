Il decreto lavoro conferma il taglio del cuneo fiscale. Ecco aumenti previsti, simulazioni per reddito e quando arrivano in busta paga

123RF Aumenti in arrivo a maggio, chi guadagna davvero

Torna, come ogni anno, l’appuntamento con il decreto lavoro del 1° maggio. Il Governo si prepara a varare un pacchetto di misure volto ad alleggerire il peso fiscale sulle buste paga degli italiani, confermando l’impostazione degli ultimi mesi e introducendo alcuni correttivi. Nessuna rivoluzione, ma una serie di interventi mirati che, pur graduali, promettono di lasciare qualcosa in più in tasca a milioni di lavoratori dipendenti.

Il cuneo fiscale resta il pilastro

Il provvedimento centrale è la conferma del taglio del cuneo fiscale già introdotto nei mesi scorsi. Si tratta della riduzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, e non del datore di lavoro: una misura che si traduce direttamente in un aumento del netto mensile, senza incidere sul lordo.

L’obiettivo dichiarato è sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, in un contesto in cui l’inflazione degli ultimi anni ha eroso i redditi reali di una parte consistente della popolazione.

Le principali caratteristiche dell’intervento sono:

riduzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, non del datore di lavoro;

benefici più consistenti per i redditi medio-bassi, decrescenti al crescere dello stipendio;

effetto nullo o quasi azzerato per i redditi superiori ai 35.000 euro lordi annui;

possibile estensione strutturale nel medio periodo, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Le simulazioni reddito per reddito

Le simulazioni elaborate finora offrono un quadro abbastanza preciso degli effetti attesi. Di seguito una panoramica degli incrementi mensili stimati per livello di reddito lordo annuo:

fino a 15.000 euro: aumento netto tra 80 e 100 euro al mese, oltre 1.000 euro l’anno;

intorno a 20.000 euro: incremento stimato tra 70 e 90 euro mensili;

intorno a 28.000 euro: beneficio compreso tra 40 e 60 euro al mese;

intorno a 35.000 euro: guadagno ridotto, tra 20 e 40 euro mensili;

oltre 35.000 euro: effetto pressoché nullo, incrementi minimi o assenti.

Va precisato che tutte queste cifre sono indicative: il netto effettivo dipende dalle detrazioni spettanti, dalle addizionali regionali e comunali e dalla tipologia di contratto.

Lo stipendio maggio 2026 può registrare incrementi più marcati in presenza di determinate condizioni. Tra i profili che possono beneficiare maggiormente dei nuovi bonus rientrano:

lavoratori inseriti in aziende con sistemi strutturati di welfare;

dipendenti con figli a carico, in caso di estensione della soglia massima;

occupati con contratto collettivo scaduto da diversi mesi;

personale impiegato in grandi imprese, dove i bonus sono già diffusi.

Le altre misure e i tempi

Accanto al taglio del cuneo, il decreto lavoro del 1° maggio dovrebbe mantenere in vigore le detrazioni per lavoro dipendente e i bonus introdotti negli anni precedenti. Non si prevedono cambiamenti radicali, ma piuttosto una stabilizzazione del quadro normativo attuale.

Nonostante l’obiettivo politico sia quello di far decorrere le misure dal 1° maggio, l’applicazione concreta potrebbe slittare di qualche settimana per ragioni tecniche legate all’elaborazione dei cedolini.

In molti casi, gli effetti saranno visibili nelle buste paga di giugno o luglio, con il riconoscimento degli arretrati maturati nel frattempo. Un ritardo che non inficia il valore delle misure, ma che è opportuno tenere presente per gestire le aspettative.