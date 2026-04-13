Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il gruppo Bnp Paribas offre stage retribuiti per giovani laureati anche senza esperienza

Il gruppo Bnl Bnp Paribas ha avviato una campagna di selezione con lo scopo di attivare tirocini formativi in diverse sedi sul territorio nazionale. Si tratta di un’occasione concreta per entrare nel mondo del lavoro senza esperienza, acquisendo competenze in uno dei principali gruppi finanziari europei. Le posizioni aperte riguardano varie aree e sono distribuite in più città italiane.

Ambito e durata dei tirocini

Il programma di stage promosso da Bnl Bnp Paribas è rivolto principalmente a laureati e laureandi, anche senza esperienza. I tirocini rappresentano una porta d’ingresso privilegiata nel mondo bancario e finanziario, con concrete possibilità di crescita professionale.

Le esperienze si svolgono non solo presso le filiali e gli uffici della banca, ma anche all’interno delle società del gruppo attive in diversi ambiti.

La durata degli stage è generalmente di circa 6 mesi e prevede un rimborso spese mensile, in linea con le principali offerte di tirocinio nel settore. Un aspetto particolarmente rilevante è che questi percorsi sono finalizzati all’inserimento in azienda. I tirocini rappresentano quindi un canale privilegiato di reclutamento e stabilizzazione per il gruppo bancario.

Quali sono i profili richiesti

Le opportunità riguardano diverse funzioni aziendali, tra cui:

area finance e contabilità;

operazioni bancarie e gestione dei pagamenti;

procedure aziendali e controllo interno;

analisi di dati e di performance aziendali;

supporto commerciale e gestione clienti.

In alcuni casi gli stagisti potranno essere inseriti in attività operative legate alla gestione dei conti, ai controlli antiriciclaggio o all’assistenza nella rete commerciale.

Questa varietà di ruoli permette ai candidati di acquisire competenze trasversali e di sviluppare una visione completa del funzionamento del settore bancario.

Quali sono i requisiti

Per partecipare alle selezioni è necessario possedere una laurea (o essere in procinto di conseguirla), preferibilmente in discipline come:

economia e finanza;

ingegneria gestionale o informatica;

matematica e statistica;

giurisprudenza.

Ma sono anche le competenze trasversali a fare la differenza. Infatti, il gruppo bancario ricerca persone che abbiano una buona attitudine al problem solving e predisposte a mediazione e cooperazione. È inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, dal momento che Bnl Bnp Paribas ha interessi economici e finanziari in molti altri Paesi.

Quali sono le sedi dei tirocini

Gli stage sono disponibili in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze e altre sedi operative del gruppo. Entrare nel gruppo Paribas significa lavorare in una realtà presente in oltre 70 Paesi, con un forte orientamento all’innovazione e alla digitalizzazione dei servizi finanziari.

Questo contesto internazionale rappresenta un valore aggiunto per i giovani talenti, che possono sviluppare competenze spendibili anche in ambito globale.

Come candidarsi

Per candidarsi agli stage è necessario accedere alla sezione Lavora con noi del sito ufficiale del gruppo e consultare le offerte attive, selezionando quelle di proprio interesse. È possibile inviare il proprio curriculum direttamente online e monitorare le nuove posizioni disponibili.

In alcuni casi, il gruppo organizza anche eventi di recruiting e selezione dedicati ai giovani laureati, offrendo ulteriori occasioni di contatto diretto con i recruiter.

Altre occasioni di lavoro

Gli stage in Bnl rappresentano un’opportunità interessante per chi vorrebbe lavorare nel settore bancario. Ma non è l’unica azienda che si propone di formare le nuove reclute. Anche Trenord sta cercando personale interessato a formarsi all’interno dell’azienda, senza che necessariamente abbia necessariamente esperienza pregressa nel settore.