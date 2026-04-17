Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La Mutti seleziona 1300 lavoratori per la stagione estiva

Parte la campagna di assunzioni estive di Mutti, che in vista della stagione 2026 cerca collaboratori stagionali da inserire nei propri stabilimenti produttivi. Un momento chiave per l’azienda, che tra luglio e settembre concentra la lavorazione dell’intero raccolto di pomodoro, nel pieno della maturazione.

L’iniziativa coinvolge ogni anno centinaia di lavoratori, in gran parte giovani, e rappresenta anche un primo accesso al mondo del lavoro o un’opportunità per acquisire esperienza in un contesto industriale strutturato.

Quante persone saranno assunte e in quali sedi saranno inserite

Le nuove risorse saranno distribuite nei tre poli produttivi dell’azienda. Nel dettaglio, sono previste:

500 assunzioni a Montechiarugolo, in provincia di Parma;

400 a Collecchio, in provincia di Parma;

400 nello stabilimento di Oliveto Citra, in provincia di Salerno.

Questi stabilimenti rappresentano il fulcro della produzione durante la campagna estiva, quando l’azienda lavora il raccolto proveniente da oltre 800 famiglie di agricoltori partner.

Il periodo di impiego va indicativamente da luglio a settembre, fase in cui il pomodoro viene trasformato rapidamente per preservarne qualità e freschezza.

Quali sono i profili ricercati

Mutti cerca diverse figure professionali, sia operative sia tecniche. Tra i profili più richiesti ci sono:

operatori di linea;

addetti al controllo qualità e alla campionatura;

periti meccanici ed elettrici;

diplomati e laureandi in discipline scientifiche.

L’obiettivo è supportare una filiera produttiva intensiva, che richiede precisione, velocità e competenze tecniche durante tutta la fase di trasformazione.

Le mansioni di alcuni profili sono accessibili anche a chi è alla prima esperienza, con la possibilità di acquisire competenze pratiche nell’ambito industriale del comparto alimentare.

Opportunità per ingegneri: il progetto Instafactory

Accanto alle assunzioni tradizionali, spazio anche all’innovazione con un progetto attivo nella zona di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Instafactory è lo stabilimento produttivo mobile brevettato dall’azienda, che consente di trasformare il pomodoro direttamente nei campi di raccolta, riducendo i tempi tra raccolta e lavorazione.

Per questa realtà, Mutti seleziona giovani ingegneri e laureandi in ingegneria meccanica o alimentare, destinati a gestire la linea produttiva mobile. Un’occasione per lavorare a stretto contatto con soluzioni tecnologiche innovative nel settore agroalimentare.

Un’occasione per i giovani

Uno degli aspetti più rilevanti della campagna riguarda la partecipazione dei giovani: oltre il 70% dei lavoratori stagionali ha tendenzialmente meno di 35 anni.

In realtà circa la metà dei dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda ha iniziato proprio con un contratto stagionale. Questo rende l’esperienza in Mutti un possibile punto di ingresso nel mondo del lavoro stabile. Durante la campagna si entra nel cuore della produzione, acquisendo competenze pratiche e conoscenze dirette della filiera.

Contratto, condizioni e benefit

Dal punto di vista contrattuale, l’azienda applica il contratto collettivo nazionale dell’industria alimentare, affiancato da un contratto integrativo aziendale.

Le condizioni economiche e i benefit risultano allineati a quelli dei circa 500 dipendenti permanenti, a conferma dell’attenzione verso il personale anche stagionale.

Requisiti e come candidarsi

Per candidarsi è necessario:

aver compiuto 18 anni;

essere disponibili a lavorare dal 1° luglio al 10 ottobre;

accettare turni anche notturni e festivi;

essere automuniti.

Costituisce titolo preferenziale aver già lavorato in precedenti campagne con l’azienda.

Le candidature sono già aperte e possono essere inviate attraverso il sito ufficiale nella sezione dedicata al recruiting.

Altre selezioni attive

La campagna di selezione rappresenta un’occasione concreta per entrare in contatto con una realtà industriale solida e riconosciuta nel settore alimentare.

Per coloro che fossero interessati a un impiego nel settore delle comunicazioni, sono attive le selezioni per lavorare in FiberCop. Il titolo di accesso è sempre il diploma ma è richiesta la conoscenza delle tecnologie impiegate.