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123RF Il certificato medico può essere messo in discussione dal datore di lavoro?

Quando un datore di lavoro può licenziare un dipendente accusandolo di simulare la malattia? La risposta a questa delicata domanda è stata recentemente data Corte di Cassazione con la sentenza 8738/2026, che — oltre a chiudere una vicenda giudiziaria — offre interessanti indicazioni non soltanto per avvocati e sindacati, ma anche per lavoratori e aziende.

Finta malattia per evitare nuove mansioni: il caso

La pronuncia della Suprema Corte è giunta al termine di un percorso giudiziario iniziato con il licenziamento disciplinare di un dipendente che, secondo il datore, aveva finto uno stato di malattia al preciso scopo di evitare di svolgere nuove e sgradite attività lavorative.

Respingendo le accuse dell’azienda, l’uomo aveva però fatto produrre al proprio medico curante un certificato che includeva sia la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva che la conseguente prescrizione di farmaci specifici.

Ciononostante, il datore aveva ritenuto la malattia non autentica, affermando che:

il certificato proveniva da un medico di base (e non da uno specialista);

(e non da uno specialista); il lavoratore non aveva effettuato visite psichiatriche ;

; non risultava l’ acquisto dei farmaci prescritti;

prescritti; aveva manifestato contrarietà alle nuove mansioni.

La disputa giudiziaria, insorta con l’impugnazione del licenziamento, ha avuto esito negativo per il lavoratore sia in tribunale che in corte d’appello. Quest’ultimo ha così deciso di fare ricorso in Cassazione.

L’onere della prova spetta all’azienda: le presunzioni

La Suprema Corte parte da un principio fondamentale del diritto del lavoro: è l’azienda che deve dimostrare la legittimità del recesso unilaterale dovuto al comportamento di un dipendente. Lo stabiliscono le regole in materia e in particolare l’art. 5 della legge 604/1966 sui licenziamenti individuali.

Perciò chi licenzia deve provare che esiste una giusta causa o un giustificato motivo per l’espulsione. In pratica, non basta sollevare dubbi sulla malattia, né si può costringere il lavoratore a dimostrare di essere davvero malato – altrimenti si avrebbe una ingiusta inversione dell’onere della prova.

Per giustificare il licenziamento, il datore può usare anche prove indirette. Ma le cosiddette presunzioni devono presentare tre requisiti molto precisi:

gravità – devono rendere molto probabile il fatto;

– devono rendere molto probabile il fatto; precisione – ossia basarsi su elementi concreti;

– ossia basarsi su elementi concreti; concordanza – cioè devono essere coerenti tra loro.

Non solo. Per arrivare al suo convincimento, il giudice deve valutare tutti gli elementi nel loro insieme, evitando analisi “a pezzi” (cioè singoli indizi isolati). In breve: non basta una serie di sospetti per dimostrare una frode ai danni dell’azienda.

Il certificato medico non può essere messo in discussione

Il punto più importante della decisione riguarda la portata del certificato medico. In proposito, i giudici di piazza Cavour sottolineano che questo documento ha un forte valore probatorio. È redatto da un professionista e comporta responsabilità civili, disciplinari e penali per il medico. E, in ogni caso, rappresenta una valutazione tecnica.

La Cassazione precisa inoltre che una certificazione sanitaria non ha natura meramente presuntiva. Costituisce un vero e proprio giudizio professionale, assistito da responsabilità. Proprio per questo, non può essere ignorata né superata sulla base di semplici indizi.

Non solo. Il forte valore di prova c’è anche se:

il medico che redige la certificazione è “generico” e non uno specialista;

la diagnosi riguarda disturbi psichici;

la visita è stata effettuata senza esami complessi.

Se il datore vuole contestare un certificato medico, non potrà semplicemente dire che è superficiale o poco convincente. Ma dovrà servirsi di quello che in gergo si chiama accertamento medico-legale, ossia una valutazione tecnica equivalente o superiore.

In assenza di tali accertamenti, neppure il giudice può svalutare la diagnosi medica perché ciò comporterebbe un’indebita sostituzione alle competenze tecniche del medico e una valutazione priva di adeguato fondamento.

Il problema delle malattie psichiche

Il caso in oggetto è particolarmente interessante perché riguarda una patologia ansioso-depressiva. Sul punto la Corte chiarisce che questi disturbi possono essere compatibili con attività quotidiane, o di svago, e non è possibile giudicarle a occhio.

Ad esempio uscire di casa, fare attività leggere e non apparire fisicamente malati non significa automaticamente che la malattia sia falsa o simulata. Né l’assenza di visite specialistiche o il mancato acquisto dei farmaci sono, di per sé, sufficienti a dimostrare la falsità della patologia, se manca una verifica tecnica diretta.

In altre parole, il ragionamento presuntivo deve essere fondato su elementi oggettivi e coerenti e non può sostituire accertamenti medico-legali, né sovvertire automaticamente il valore del certificato medico.

In questo caso la Corte di Cassazione ha bocciato la decisione del giudice d’appello per aver svalutato la certificazione sanitaria in assenza di un adeguato riscontro tecnico, basandosi su valutazioni ritenute dalla Corte deboli e intuitive. Le presunzioni utilizzate, infatti, non sono state considerate sufficientemente solide per superare la prova medica.

Per queste ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Che cosa cambia per datori di lavoro e dipendenti

La giurisprudenza in tema di malattia e licenziamento è molto ampia. Basti pensare a quanto deciso dalla Cassazione in merito all’assenza prolungata. La recente pronuncia appena vista indica a tutte le aziende che, per mandare via qualcuno, non basta sospettare una finta malattia ma servono prove solide e tecniche. Ed è necessario, se del caso, attivare strumenti adeguati come gli accertamenti medici.

Non bastano semplici sospetti, deduzioni presuntive o indagini personali del datore. Altrimenti, il lavoratore potrà impugnare il licenziamento, ritenendolo arbitrario, e farlo annullare dal giudice.

Per tutti i lavoratori il certificato medico offre una significativa tutela e non può essere facilmente messo in discussione dal datore, soprattutto per patologie non immediatamente visibili.

Concludendo, il principio di fondo è uno solo: magari perché sgradito, non si può cacciare un lavoratore per simulazione della malattia sulla base di semplici indizi. Non è possibile farlo soprattutto quando c’è un certificato medico. Per dimostrare la falsità della malattia occorrono:

prove rigorose;

una perizia tecnica qualificata;

una coerenza logica di tutto il ragionamento che porta al licenziamento.

Nel bilanciamento tra potere disciplinare e tutela della salute, la Corte di Cassazione ha il merito di ricordare che il sospetto non può mai sostituire la prova e che, in medicina, la competenza tecnica deve sempre prevalere sulle impressioni.