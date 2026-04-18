Concorso per diplomati in Marina Militare da 105 posti: requisiti e scadenze

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La Marina Militare ha indetto un concorso da 105 posti rivolto a personale già arruolato

Nuova occasione di lavoro nel settore pubblico, in particolare nelle Forze Armate. È stato pubblicato il bando per i ruoli speciali del Concorso per Guardiamarina, che mette a disposizione 105 posti nella Marina Militare e nel Corpo delle Capitanerie di Porto.

Come sono divisi i posti messi a bando

Il bando prevede l’assunzione di 105 ufficiali nei ruoli speciali, distribuiti tra i diversi corpi della Marina.

Nel dettaglio, i posti sono così ripartiti:

58 nel Corpo di Stato Maggiore;

24 nel Corpo del Genio della Marina;

3 nel Corpo Sanitario;

10 nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo;

10 nel Corpo delle Capitanerie di Porto.

Si tratta quindi di profili molto diversi tra loro, che spaziano dalle attività operative a quelle tecniche e amministrative.

Quali sono i requisiti per partecipare

Il vero elemento da chiarire riguarda i requisiti di partecipazione. Il concorso per Guardiamarina nei ruoli speciali, infatti, non funziona come un classico concorso pubblico aperto a tutti i cittadini.

Si tratta di una selezione destinata a personale già appartenente alle Forze Armate. I ruoli speciali rappresentano infatti un percorso di crescita interna: consentono a militari già in servizio di accedere al ruolo ufficiali senza passare dall’Accademia Navale.

Questo significa che una quota significativa dei posti è, di fatto, riservata a chi ha già una carriera militare avviata e possiede determinati requisiti di anzianità, grado o specializzazione.

Per chi arriva dall’esterno, invece, le possibilità sono più limitate. Non è sufficiente avere il diploma per partecipare: i civili possono accedere solo in presenza di qualifiche specifiche, generalmente di livello universitario. Alcuni profili, soprattutto nei settori tecnico e sanitario, prevedono infatti l’accesso anche per candidati non militari, ma richiedono lauree mirate e, in certi casi, anche l’abilitazione professionale.

In sostanza, chi non fa già parte delle Forze Armate può partecipare solo se in possesso di competenze altamente specializzate. Per i diplomati “esterni”, invece, questo concorso non rappresenta una via di ingresso diretta nella Marina.

Restano comunque validi i requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi militari, come la cittadinanza italiana, l’idoneità psico-fisica e l’assenza di condanne incompatibili con il servizio.

Come funziona la selezione

La procedura concorsuale si articola in più fasi. Si parte con una prova scritta a quiz, seguita da accertamenti psico-fisici e attitudinali. A queste si aggiungono la valutazione dei titoli e una prova orale finale.

La graduatoria conclusiva viene determinata sulla base del punteggio complessivo ottenuto nelle varie prove, tenendo conto anche dei titoli posseduti dai candidati.

Come fare domanda e scadenza

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online attraverso il portale del Ministero della Difesa, utilizzando Spid o Cie.

Il termine per presentare la candidatura è fissato per il 30 aprile 2026. Superata la scadenza, non sarà più possibile partecipare.

Altre opportunità di lavoro a tempo indeterminato

Questa selezione per i Ruoli Speciali della Guardiamarina rappresenta una concreta opportunità per fare carriera all’interno della Marina Militare.

Ma non è solo il settore pubblico a dare prospettive di stabilizzazione ai lavoratori. FiberCop, l’azienda che si occupa di installare e potenziare fibra ottica su suolo nazionale, ricerca 250 tecnici da inserire nell’organico in modo permanente. Molto interessante è anche la proposta di stage formativi fatta da Bnl Bnp Paribas, rivolta a laureati e laureandi.