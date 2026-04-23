La Suprema Corte spiega quando è legittimo decurtare il salario e perché. Regole, limiti e ruolo decisivo delle sedi protette

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123RF La Cassazione ha spiegato quando, come e perché le parti del contratto di lavoro possono accordarsi per ridurre lo stipendio

Lo stipendio è il compenso riconosciuto al lavoratore per l’attività svolta. Viene stabilito nel contratto individuale di lavoro e deve rispettare le regole e i minimi previsti dal contratto collettivo applicato in azienda. Il senso comune porterebbe a pensare che non possa essere diminuito dal capo, proprio perché è una delle componenti che ha spinto il dipendente ad accordarsi per iniziare a lavorare. Ma è davvero così? La Corte di Cassazione, con la sentenza 8402/2026, spiega che, a determinate condizioni, è possibile ridurre la retribuzione di un lavoratore. Vediamo insieme quali sono e che cosa sapere dopo alcune importanti modifiche al Codice Civile.

Accordo di riduzione del salario: il caso in tribunale

La vicenda giudiziaria nasce da un dirigente che, nel 2013, aveva accettato una riduzione della retribuzione per aiutare l’azienda in difficoltà economica e salvare il posto. In particolare, il patto era stato firmato fuori da sedi protette (cioè senza sindacati o organi pubblici) e, in origine, doveva essere temporaneo e durare circa un anno. Nei fatti, invece, aveva subito una proroga fino al 2019.

Per questo motivo, il lavoratore subordinato ha deciso di fare causa sostenendo sia la nullità dell’accordo, che il suo diritto a ottenere gli scatti di anzianità e le differenze retributive non pagate. Nel processo, la Corte d’appello gli ha dato ragione quasi su tutto. Ma la società datrice ha deciso di ricorrere in Cassazione, la quale ha successivamente ribaltato in parte la decisione del secondo grado.

Il principio di irriducibilità della retribuzione

Per capire l’importanza della pronuncia della Suprema Corte bisogna partire da un concetto chiave: il principio di irriducibilità della retribuzione. Prima della riforma dell’art. 2103 Codice Civile — avvenuta nel 2015 — la tutela era legata alle mansioni. Lo stipendio era considerato non decurtabile anche con accordo tra le parti e questa tutela derivava dal divieto di demansionamento.

L’obiettivo principale era proteggere la professionalità del lavoratore, non direttamente il suo reddito: in pratica se le mansioni o il livello di inquadramento restavano le stesse, anche la retribuzione doveva restare tale e quale.

Con il Jobs Act (d.lgs. 81/2015), testo normativo all’insegna della flessibilità, il citato art. 2103 è stato modificato con una novità decisiva: il salario può essere “tagliato”, ma solo a precise condizioni. In particolare:

per essere valido, deve esservi un accordo delle parti stipulato in una sede protetta (art. 2113 Codice Civile);

(art. 2113 Codice Civile); il lavoratore deve essere assistito da sindacato, avvocato o consulente;

da sindacato, avvocato o consulente; la riduzione deve rispondere a un interesse del lavoratore, come salvare il posto di lavoro, migliorare le condizioni di vita oppure favorire un diverso percorso professionale.

La grande novità è che la retribuzione diventa un elemento autonomo, separato dalle mansioni. Quindi può essere diminuita anche se il lavoro resta identico.

Accordo nullo se firmato in privato: serve la sede protetta

Con la sentenza 8402/2026 la Cassazione chiarisce un punto fondamentale: oggi non conta tanto che cosa si modifica, ma come lo si fa. In termini pratici, un accordo di riduzione dello stipendio è sempre nullo se firmato privatamente in azienda, anche con il sì del lavoratore.

Il motivo è intuibile: la regola di legge mira a prevenire pressioni o abusi da parte del datore di lavoro e garantire che il consenso del dipendente sia davvero libero e verificato da un soggetto terzo.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, però, c’è un dettaglio decisivo. L’accordo era stato firmato nel 2013, quindi prima della riforma, mentre la nuova disciplina era entrata in vigore solo il 24 giugno 2015. La Suprema Corte ha così criticato la Corte d’appello perché ha inopportunamente applicato retroattivamente le nuove regole.

In realtà l’accordo doveva essere valutato secondo il vecchio sistema, non quello attuale. Proprio per questo il ricorso della società è stato accolto su questo punto e la sentenza è stata cassata e rinviata alla Corte d’appello per una nuova valutazione.

In merito agli scatti di anzianità, la società contestava il diritto del dirigente a riceverli dopo il 2009. Ma in proposito il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non ha dimostrato in modo preciso l’errore del giudice e, invece, si è limitato a proporre un’interpretazione alternativa del contratto collettivo. In Cassazione, non basta dire “il giudice ha sbagliato”: bisogna spiegare come ha violato le regole interpretative e, quindi, quale è stato l’errore tecnico-giuridico commesso dalla magistratura.

Che cosa cambia per i dipendenti e le aziende

La sentenza 8402/2026 della Corte di Cassazione è significativa perché chiarisce definitivamente l’evoluzione del sistema generale. Oggi vale questa regola fondamentale: anche senza cambiare mansioni o livello di inquadramento, lo stipendio può essere ridotto ma solo con accordo individuale, in sede protetta. Non basta quindi un’intesa di massima, orale o informale, tra datore e dipendente.

In breve, per sede protetta si intende sempre un contesto formale — come uffici dei sindacati, Ispettorato del lavoro o commissioni di certificazione — in cui il lavoratore può accordarsi alla presenza di soggetti terzi, imparziali e qualificati. Come accennato, questa sede serve a garantire che la sua decisione sia pienamente genuina, consapevole e verbalizzata che il successivo accordo sia più difficilmente impugnabile.

I lavoratori possono accettare una riduzione della retribuzione per evitare il licenziamento, o altro meritevole interesse, e possono contestare in tribunale accordi firmati fuori da questa sede (ricordiamo che il demansionamento è risarcibile). Le aziende, invece, sono sempre tenute a non ridurre unilateralmente e arbitrariamente lo stipendio (paga base, superminimi, elementi variabili). Devono rispettare una procedura rigorosa e, se non lo fanno, rischiano di dover restituire tutte le somme non pagate.

Con il passaggio dal vecchio al nuovo art. 2103 c.c. il diritto del lavoro ha vissuto un momento di profonda trasformazione. Se prima la centralità stava nella professionalità e delle mansioni, oggi c’è maggiore flessibilità, ma con garanzie procedurali rafforzate. La retribuzione non è più “intoccabile” in assoluto, pur restando fortemente tutelata. Il meccanismo odierno costituisce un limite generale all’autonomia privata nella gestione del rapporto lavorativo e la retribuzione è oggetto di un diritto patrimoniale protetto e a se stante.

Concludendo, il punto di equilibrio trovato dal legislatore è questo: più libertà contrattuale, ma soltanto se un lavoratore è davvero libero di scegliere. È essenziale il dove e il quando dell’accordo, per stabilire se è valido o no.