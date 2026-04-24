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iStock Il calendario di fine aprile delle aste Btp e Bot

Il calendario delle aste dei titoli di Stato italiani per aprile 2026 entra nella fase finale con tre appuntamenti ravvicinati. Dopo le prime emissioni di inizio mese, l’attenzione si concentra sulle operazioni previste tra il 24 e il 29 aprile, che coinvolgono diverse tipologie di strumenti. Le date da considerare sono tre: 24 aprile asta Btp Short Term, 28 aprile asta Bot, 29 aprile asta Btp a medio-lungo termine. Si tratta di un calendario definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) nell’ambito della programmazione mensile delle emissioni, gestite dal Dipartimento del Tesoro con il supporto della Banca d’Italia.

Asta dei Btp Short Term, cosa sapere

Il primo appuntamento utile è quello del 24 aprile, dedicato ai Btp Short Term, strumenti introdotti nel 2021 in sostituzione dei Ctz. Si tratta di titoli con durata limitata, generalmente compresa tra 18 e 36 mesi, che prevedono il pagamento di cedole fisse con cadenza semestrale. Secondo il comunicato ufficiale del Mef, l’asta riguarda una tranche con scadenza al 28 febbraio 2028 e una cedola annua del 2,20%. L’importo offerto è compreso tra un minimo di 2,25 miliardi e un massimo di 2,5 miliardi di euro.

Le prenotazioni del pubblico sono previste entro il 23 aprile, mentre la presentazione delle domande in asta è fissata per il giorno successivo, entro le ore 11. Il regolamento delle sottoscrizioni avverrà il 28 aprile. Nel comunicato viene inoltre precisato che “l’asta dei titoli BTP€i prevista per lo stesso giorno non avrà luogo”, a causa di una recente emissione sindacata.

Asta Bot del 28 aprile

Il secondo appuntamento riguarda i Bot, Buoni ordinari del Tesoro, previsti in asta il 28 aprile. Si tratta di titoli a breve termine privi di cedola, il cui rendimento deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso a scadenza. Come indicato nel calendario annuale delle emissioni, l’asta di fine mese è generalmente dedicata a titoli con durata variabile, spesso semestrale o comunque definita di volta in volta dal Tesoro. Le procedure seguono uno schema consolidato: comunicazione al mercato nei giorni precedenti, raccolta delle domande tramite intermediari finanziari e assegnazione attraverso asta competitiva. Anche per questa emissione, il regolamento è previsto pochi giorni dopo l’asta, secondo le tempistiche stabilite.

Btp a medio-lungo termine, asta del 29 aprile

Il ciclo di fine mese si chiude il 29 aprile con l’asta dedicata ai Btp a medio-lungo termine. Questi titoli coprono un arco temporale più ampio rispetto agli strumenti precedenti e possono avere scadenze che vanno da 3 fino a 50 anni. Nel dettaglio, le emissioni includono solitamente diverse tipologie, come Btp a 5 e 10 anni e, in alcuni casi, CCTeu. I titoli prevedono il pagamento di cedole fisse semestrali e rappresentano uno degli strumenti principali di finanziamento del debito pubblico.

Nel documento ufficiale relativo a questo tipo di emissione sono indicati, ad esempio, Btp con cedole annue del 2,95% e del 3,60% per le scadenze a 5 e 10 anni. Gli importi offerti possono variare tra 3 e 4 miliardi di euro a seconda della tipologia. Anche in questo caso, la partecipazione all’asta è riservata agli operatori specializzati, mentre i piccoli risparmiatori possono accedere tramite banche e intermediari autorizzati.

Come funzionano le aste dei titoli di Stato

Le aste dei titoli di Stato italiani seguono un meccanismo standardizzato. Il Tesoro comunica in anticipo le caratteristiche dei titoli offerti, inclusi durata, cedola e importi, mentre la Banca d’Italia pubblica successivamente i risultati. Il sistema di collocamento utilizzato è quello dell’asta marginale, in cui il prezzo di aggiudicazione viene determinato in base alle offerte presentate dagli operatori. Le richieste vengono selezionate escludendo quelle considerate non in linea con le condizioni di mercato. Per i risparmiatori, l’accesso avviene tramite intermediari finanziari, che raccolgono le richieste nei giorni precedenti l’asta. L’importo minimo sottoscrivibile è generalmente pari a 1.000 euro.