Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Giuramento allievi marescialli

È stato pubblicato il bando di concorso per allievi Marescialli dell’Esercito, che prevede l’ammissione di 140 candidati al 29° corso biennale. Un percorso che consente di entrare in uno dei ruoli più importanti dell’Esercito italiano, con prospettive di stabilità lavorativa e crescita professionale.

Il concorso è aperto sia ai civili sia al personale militare già in servizio e rappresenta uno dei principali canali di accesso alla carriera di sottufficiale.

Come sono divisi i posti disponibili

Il bando mette a disposizione complessivamente 140 posti, il 20% dei quali riservato a specifiche categorie, come familiari di personale delle Forze Armate deceduto in servizio o studenti provenienti da scuole militari.

I vincitori saranno ammessi a un corso della durata di due anni, durante il quale riceveranno una preparazione completa, sia teorica sia pratica. Al termine del percorso, entreranno a far parte del ruolo marescialli dell’Esercito.

Quali sono i requisiti d’accesso

Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Chi avesse conseguito il titolo in un Paese europeo o extra-comunitario dovrà essere dotato di certificato di equipollenza.

Possono partecipare i giovani che abbiano compiuto almeno 17 anni e non abbiano superato i 26 anni, limite che può salire fino a 28 anni per chi ha già prestato servizio militare.

Come per tutti i concorsi pubblici, è richiesta la cittadinanza italiana, il pieno godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali. Fondamentale anche l’idoneità psico-fisica e attitudinale, che verrà verificata durante le fasi di selezione.

Quali sono le prove d’esame

L’iter di selezione è articolato e prevede diverse fasi. La prima prova è uno scritto articolato in quesiti a risposta multipla, composto da domande di cultura generale, logica e lingua italiana. Nella stessa giornata è prevista anche una verifica di conoscenza della lingua inglese, che contribuisce al punteggio finale.

Superata la prima fase, i candidati accedono alle prove di efficienza fisica, seguite dagli accertamenti sanitari e attitudinali. Si tratta di passaggi fondamentali per verificare non solo la preparazione, ma anche la resistenza fisica e l’idoneità al servizio militare.

L’ultima fase è rappresentata da un periodo di tirocinio presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, durante il quale vengono valutati comportamento, rendimento e capacità operative. La graduatoria finale terrà conto dei risultati ottenuti in tutte le prove e degli eventuali titoli posseduti.

Domanda e scadenza

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 23.59 del 29 aprile 2026. È importante non attendere gli ultimi giorni, così da evitare eventuali problemi tecnici e avere il tempo necessario per completare correttamente la procedura.

Altre possibilità di lavoro per diplomati

Il concorso per Allievi Marescialli dell’Esercito rappresenta un’opportunità concreta per entrare in una carriera strutturata e stabile. Il percorso formativo consente di acquisire competenze professionali avanzate e di ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell’organizzazione militare.

Per chi invece fosse dotato di diploma tecnico spendibile nel mondo delle telecomunicazioni, è opportuno segnalare la selezione avviata da FiberCop. Per chi invece non avesse un titolo specifico e fosse comunque interessato a un periodo di formazione con forti possibilità di stabilizzazione, le candidature per diventare capotreno in Trenord sono ancora aperte.