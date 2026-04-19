È stato pubblicato il bando di concorso per allievi Marescialli dell’Esercito, che prevede l’ammissione di 140 candidati al 29° corso biennale. Un percorso che consente di entrare in uno dei ruoli più importanti dell’Esercito italiano, con prospettive di stabilità lavorativa e crescita professionale.
Il concorso è aperto sia ai civili sia al personale militare già in servizio e rappresenta uno dei principali canali di accesso alla carriera di sottufficiale.
Indice
Come sono divisi i posti disponibili
Il bando mette a disposizione complessivamente 140 posti, il 20% dei quali riservato a specifiche categorie, come familiari di personale delle Forze Armate deceduto in servizio o studenti provenienti da scuole militari.
I vincitori saranno ammessi a un corso della durata di due anni, durante il quale riceveranno una preparazione completa, sia teorica sia pratica. Al termine del percorso, entreranno a far parte del ruolo marescialli dell’Esercito.
Quali sono i requisiti d’accesso
Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Chi avesse conseguito il titolo in un Paese europeo o extra-comunitario dovrà essere dotato di certificato di equipollenza.
Possono partecipare i giovani che abbiano compiuto almeno 17 anni e non abbiano superato i 26 anni, limite che può salire fino a 28 anni per chi ha già prestato servizio militare.
Come per tutti i concorsi pubblici, è richiesta la cittadinanza italiana, il pieno godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali. Fondamentale anche l’idoneità psico-fisica e attitudinale, che verrà verificata durante le fasi di selezione.
Quali sono le prove d’esame
L’iter di selezione è articolato e prevede diverse fasi. La prima prova è uno scritto articolato in quesiti a risposta multipla, composto da domande di cultura generale, logica e lingua italiana. Nella stessa giornata è prevista anche una verifica di conoscenza della lingua inglese, che contribuisce al punteggio finale.
Superata la prima fase, i candidati accedono alle prove di efficienza fisica, seguite dagli accertamenti sanitari e attitudinali. Si tratta di passaggi fondamentali per verificare non solo la preparazione, ma anche la resistenza fisica e l’idoneità al servizio militare.
L’ultima fase è rappresentata da un periodo di tirocinio presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, durante il quale vengono valutati comportamento, rendimento e capacità operative. La graduatoria finale terrà conto dei risultati ottenuti in tutte le prove e degli eventuali titoli posseduti.
Domanda e scadenza
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 23.59 del 29 aprile 2026. È importante non attendere gli ultimi giorni, così da evitare eventuali problemi tecnici e avere il tempo necessario per completare correttamente la procedura.
Altre possibilità di lavoro per diplomati
Il concorso per Allievi Marescialli dell’Esercito rappresenta un’opportunità concreta per entrare in una carriera strutturata e stabile. Il percorso formativo consente di acquisire competenze professionali avanzate e di ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell’organizzazione militare.
Per chi invece fosse dotato di diploma tecnico spendibile nel mondo delle telecomunicazioni, è opportuno segnalare la selezione avviata da FiberCop. Per chi invece non avesse un titolo specifico e fosse comunque interessato a un periodo di formazione con forti possibilità di stabilizzazione, le candidature per diventare capotreno in Trenord sono ancora aperte.