L’istituto Santa Lucia per il ricovero e cura a carattere scientifico ha indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 59 professionisti da inserire a tempo pieno e indeterminato.
La selezione riguarda diverse figure sanitarie e si inserisce nel contesto delle attività della Fondazione Santa Lucia Ircss, specializzata nella neuroriabilitazione e nella ricerca clinica.
Indice
I posti disponibili e i profili richiesti
Il concorso prevede la copertura di 59 posti complessivi nell’area dei collaboratori professionali sanitari (categoria D), suddivisi tra i seguenti profili:
- 41 fisioterapisti;
- 12 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- 5 logopedisti;
- 1 terapista occupazionale.
Si tratta di professioni fondamentali nell’ambito della riabilitazione, con un ruolo centrale nel percorso di recupero funzionale dei pazienti.
Quali sono i requisiti per partecipare
Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per i concorsi pubblici. In particolare:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- maggiore età;
- idoneità fisica all’impiego;
- assenza di condanne penali incompatibili con il ruolo.
A questi si aggiungono i requisiti specifici, che variano in base al profilo professionale scelto. In generale è richiesto:
- titolo di studio abilitante alla professione sanitaria;
- iscrizione all’albo professionale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza indicata nel bando.
Prove d’esame e modalità di selezione
La procedura selettiva è per titoli ed esami e prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale.
La prova scritta consiste in un questionario con quesiti a risposta multipla sulle materie specifiche del profilo professionale, con l’obiettivo è verificare le competenze tecniche e teoriche dei candidati. Il punteggio minimo per passare alla seconda prova è di 22 su 40.
La prova orale è finalizzata ad accertare la preparazione complessiva, con particolare attenzione alle capacità pratiche, alle competenze relazionali e alla conoscenza delle attività proprie della figura professionale. Raggiunge l’idoneità chi riesce a totalizzare 21 punti su 30.
Entrambe le prove concorrono alla formazione della graduatoria finale.
Valutazione dei titoli e punteggi
Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 100 punti, così ripartiti:
- fino a 30 punti per i titoli accademici e di servizio;
- fino a 40 punti per la prova scritta;
- fino a 30 punti per la prova orale.
Come presentare la domanda e la scadenza
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via pec, inviando la propria candidatura all’indirizzo fondazionesantalucia.ufficiopersonale@registerpec.it indicando come oggetto: “Selezione – Profilo professionale indicare il profilo – Cognome e Nome”. La candidatura dovrà essere composta da:
- una copia fronte e retro di un documento di identità valido;
- copia del titolo di studio richiesto (o autocertificazione);
- attestazione di iscrizione all’Albo professionale in corso di validità (o autocertificazione);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
- la scheda di dichiarazione titoli e servizi contenuta nel bando compilata e sottoscritta;
- documentazione a supporto dei titoli dichiarati;
- elenco dei servizi prestati presso strutture sanitarie con indicazione della natura, qualifica, tipologia contrattuale e cause di cessazione.
Chiaramente sarà necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata.
È fondamentale compilare correttamente la domanda e allegare tutta la documentazione richiesta entro le ore 23:59 del 26 aprile.
Altri concorsi attivi
Il concorso per l’Istituto Santa Lucia si distingue per il numero di posti disponibili e per la qualità dell’ente che promuove la selezione. Le assunzioni a tempo indeterminato rappresentano un elemento di forte attrattiva. Anche la Asl di Taranto sta reclutando personale sanitario, con una selezione cui è possibile candidarsi fino al 29 aprile.
Ma non è l’unico concorso cui è possibile partecipare in questi giorni. Infatti, per chi desidera comunque un contratto di lavoro stabile una condizione irrinunciabile, e non ha i titoli necessari per un concorso per laureati, è attivo il bando per Marescialli dei Carabinieri.