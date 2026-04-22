Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Una seduta di fisioterapia

L’istituto Santa Lucia per il ricovero e cura a carattere scientifico ha indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 59 professionisti da inserire a tempo pieno e indeterminato.

La selezione riguarda diverse figure sanitarie e si inserisce nel contesto delle attività della Fondazione Santa Lucia Ircss, specializzata nella neuroriabilitazione e nella ricerca clinica.

I posti disponibili e i profili richiesti

Il concorso prevede la copertura di 59 posti complessivi nell’area dei collaboratori professionali sanitari (categoria D), suddivisi tra i seguenti profili:

41 fisioterapisti ;

; 12 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

dell’età evolutiva; 5 logopedisti ;

; 1 terapista occupazionale.

Si tratta di professioni fondamentali nell’ambito della riabilitazione, con un ruolo centrale nel percorso di recupero funzionale dei pazienti.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per i concorsi pubblici. In particolare:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

maggiore età;

idoneità fisica all’impiego;

assenza di condanne penali incompatibili con il ruolo.

A questi si aggiungono i requisiti specifici, che variano in base al profilo professionale scelto. In generale è richiesto:

titolo di studio abilitante alla professione sanitaria;

iscrizione all’albo professionale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza indicata nel bando.

Prove d’esame e modalità di selezione

La procedura selettiva è per titoli ed esami e prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste in un questionario con quesiti a risposta multipla sulle materie specifiche del profilo professionale, con l’obiettivo è verificare le competenze tecniche e teoriche dei candidati. Il punteggio minimo per passare alla seconda prova è di 22 su 40.

La prova orale è finalizzata ad accertare la preparazione complessiva, con particolare attenzione alle capacità pratiche, alle competenze relazionali e alla conoscenza delle attività proprie della figura professionale. Raggiunge l’idoneità chi riesce a totalizzare 21 punti su 30.

Entrambe le prove concorrono alla formazione della graduatoria finale.

Valutazione dei titoli e punteggi

Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 100 punti, così ripartiti:

fino a 30 punti per i titoli accademici e di servizio;

fino a 40 punti per la prova scritta;

fino a 30 punti per la prova orale.

Come presentare la domanda e la scadenza

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via pec, inviando la propria candidatura all’indirizzo fondazionesantalucia.ufficiopersonale@registerpec.it indicando come oggetto: “Selezione – Profilo professionale indicare il profilo – Cognome e Nome”. La candidatura dovrà essere composta da:

una copia fronte e retro di un documento di identità valido;

copia del titolo di studio richiesto (o autocertificazione);

attestazione di iscrizione all’Albo professionale in corso di validità (o autocertificazione);

curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

la scheda di dichiarazione titoli e servizi contenuta nel bando compilata e sottoscritta;

documentazione a supporto dei titoli dichiarati;

elenco dei servizi prestati presso strutture sanitarie con indicazione della natura, qualifica, tipologia contrattuale e cause di cessazione.

Chiaramente sarà necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata.

È fondamentale compilare correttamente la domanda e allegare tutta la documentazione richiesta entro le ore 23:59 del 26 aprile.

Altri concorsi attivi

Il concorso per l’Istituto Santa Lucia si distingue per il numero di posti disponibili e per la qualità dell’ente che promuove la selezione. Le assunzioni a tempo indeterminato rappresentano un elemento di forte attrattiva. Anche la Asl di Taranto sta reclutando personale sanitario, con una selezione cui è possibile candidarsi fino al 29 aprile.

Ma non è l’unico concorso cui è possibile partecipare in questi giorni. Infatti, per chi desidera comunque un contratto di lavoro stabile una condizione irrinunciabile, e non ha i titoli necessari per un concorso per laureati, è attivo il bando per Marescialli dei Carabinieri.