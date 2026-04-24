Concorso da 48 posti per 3 profili sanitari all’Asl di Taranto: requisiti e scadenza

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La Asl di Taranto assume 48 sanitari a tempo pieno e indeterminato

La Asl di Taranto ha indetto un concorso per reclutare a tempo pieno e indeterminato. È una buona opportunità di lavoro pubblico nel settore sanitario per chi desidera ottenere un impiego stabile nel Servizio Sanitario Nazionale.

I bandi pubblicati sono tre e prevedono l’assunzione complessiva di 48 professionisti divisi su diversi ruoli e mansioni.

Quali sono i profili richiesti

I 48 posti totali sono così divisi:

20 posti per tecnici sanitari di radiologia medica;

20 posti per tecnici sanitari di laboratorio biomedico;

8 posti per ostetriche o ostetrici.

Tutti gli incarichi prevedono un contratto a tempo indeterminato e rientrano nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari del comparto sanitario.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Per partecipare al concorso è necessario possedere specifici titoli di studio, differenti in base al profilo scelto. In generale, è richiesta una laurea triennale nelle classi delle professioni sanitarie di riferimento oppure titoli equipollenti riconosciuti dalla normativa vigente.

Profilo Titolo di studio Tecnico sanitario di radiologia medica L/snt3, nello specifico Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia Tecnico sanitario di laboratorio biomedico L/snt3, nello specifico Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico Ostetrica od ostetrico L/snt1, nello specifico Laurea in ostetricia

A questi requisiti si aggiungono quelli generali per l’accesso ai concorsi pubblici, come la cittadinanza italiana o europea, l’idoneità fisica e il godimento dei diritti civili e politici.

Come ed entro quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale inPa. Per completare la procedura è necessario essere in possesso di credenziali digitali come Cie o Spid e di un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere comunicazioni ufficiali.

È fondamentale compilare con attenzione tutti i campi richiesti, allegando la documentazione necessaria e rispettando le scadenze indicate nei bandi. Il termine ultimo è il 29 aprile alle ore 23.59.

Quali sono le prove d’esame

Il concorso è per titoli ed esami e prevede più fasi di selezione. Tra queste sono incluse:

una prova scritta, con quesiti teorici e pratici sulle materie specifiche del profilo;

una prova pratica, volta a verificare le competenze tecniche operative;

una prova orale, che può includere anche la verifica delle conoscenze informatiche e linguistiche.

Le materie d’esame riguardano principalmente le discipline professionali, la legislazione sanitaria e l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Graduatoria e assunzione

Al termine delle prove viene stilata una graduatoria finale basata sul punteggio complessivo ottenuto dai candidati. I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato presso le strutture dell’Asl di Taranto, mentre gli idonei potranno essere chiamati successivamente in base alle esigenze dell’ente.

Altri concorsi in scadenza

Il concorso per sanitari dell’Asl di Taranto rappresenta un’opportunità concreta per entrare stabilmente nel settore pubblico sanitario. I posti a tempo indeterminato garantiscono infatti sicurezza lavorativa, possibilità di crescita professionale e inserimento in un contesto altamente qualificato.

Ma non è sempre necessario sostenere un concorso pubblico per poter avere una stabilità lavorativa. In questo momento Bnl Paribas sta reclutando stagisti da formare e integrare all’interno del proprio organico. Inoltre, segnaliamo come ancora aperta la possibilità di candidarsi alle selezioni per capotreno di Trenord.