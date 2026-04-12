Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Trenord recluta personale per formare capitreno

Trenord, una delle principali aziende di trasporto ferroviario regionale in Italia, recluta personale in diversi settori, con proposte rivolte sia a professionisti con esperienza che a giovani alla prima occupazione.

Come lavorare in Trenord: i profili professionali

Le opportunità di lavoro in Trenord coprono un ampio spettro di profili professionali. Le figure richieste sono:

macchinisti;

capitreno;

addetti alla manutenzione;

addetti all’assistenza clienti;

addetti alle vendite;

tecnici di area digitale.

Periodo di formazione per i capitreno

Uno degli aspetti più rilevanti è rappresentato dall’attenzione dedicata alla formazione, prevista soprattutto per la posizione di capitreno. L’azienda investe infatti in percorsi strutturati che consentono ai nuovi assunti di acquisire le competenze necessarie per svolgere al meglio il proprio ruolo.

Il percorso formativo avrà la durata di circa 6 mesi. Durante questo periodo, i candidati affronteranno sia una preparazione teorica sia un addestramento pratico, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, alla gestione dei passeggeri e alle procedure ferroviarie.

A questo si aggiunge la presenza di una vera e propria scuola di formazione interna, che rappresenta un punto di riferimento per la preparazione del personale. Questo approccio consente all’azienda di garantire standard elevati e uniformi, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo professionale dei dipendenti.

I tirocini per le altre professioni

Trenord guarda con interesse anche ai giovani e a chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro. Attraverso stage e tirocini operativi, l’azienda offre percorsi di inserimento che permettono di acquisire esperienza sul campo e comprendere le dinamiche del settore ferroviario.

Queste opportunità rappresentano spesso un primo passo importante, perché possono trasformarsi in occasioni di assunzione. L’attenzione verso le nuove generazioni si inserisce in una strategia più ampia di ricambio e rinnovamento delle competenze, necessaria per affrontare le sfide future del settore.

Entro quando candidarsi su “Lavora con noi”

Sul sito ufficiale di Trenord, nella sezione Lavora con noi, sono presenti tutte le posizioni per cui si ricerca personale, con annessi requisiti che orienteranno la selezione. Sarà necessario iscriversi sul portale e poi caricare in curriculum vitae. Per la posizione di capotreno si possono inviare candidature entro e non oltre il 20 aprile 2026.

L’iter di selezione prevede diverse fasi e può richiedere anche alcuni mesi. Dopo una prima valutazione dei curriculum, i candidati possono essere coinvolti in colloqui e prove selettive finalizzate a verificare competenze tecniche, attitudini e motivazione. Si tratta di un processo accurato, che punta a individuare profili in linea con i valori e le esigenze dell’azienda.

Altre selezioni per lavoratori senza esperienza

Scegliere di lavorare in Trenord significa entrare in una realtà solida, in crescita e orientata al futuro. In un settore in continua evoluzione come quello dei trasporti, l’azienda rappresenta un punto di riferimento per chi cerca stabilità, formazione e opportunità di sviluppo.

Per chi è ancora alla prima esperienza, si segnalano altre opportunità di selezione con formazione annessa, come Poste Italiane e Ikea.