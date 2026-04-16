Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Fibercop assume 250 tecnici delle telecomunicazioni a tempo indeterminato

FiberCop, la grande azienda operante nel settore delle comunicazioni, ha avviato una maxi campagna di recruiting su scala nazionale. Per sviluppare, migliorare e gestire la rete in fibra ottica, punta a rafforzare le proprie squadre operative con l’inserimento di centinaia di tecnici distribuiti in tutta Italia.

Quanti sono i posti di lavoro

La società ha annunciato un piano di assunzioni per circa 250 tecnici da impiegare sul campo, figure fondamentali per sostenere l’espansione e la manutenzione della rete FTTH. Le selezioni sono già aperte e riguardano l’intero territorio nazionale, coinvolgendo numerose regioni e province, dal Nord al Sud.

Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione del Paese, che richiede infrastrutture sempre più capillari e performanti. Nata nel 2021, FiberCop è oggi una delle protagoniste nello sviluppo della rete fissa italiana che si adopera per la diffusione della banda ultralarga.

Quali sono i profili richiesti

Le opportunità di lavoro sono rivolte principalmente a candidati in possesso di diploma tecnico, ma non è l’unico requisito richiesto. Saranno selezionati quei profili dotati di:

una maturata esperienza nel settore delle telecomunicazioni;

la conoscenza delle reti tlc in rame e fibra ottica;

la capacità di configurare apparati di rete come router e switch;

le competenze operative nella giunzione e nel cablaggio della fibra.

I tecnici selezionati saranno impegnati direttamente sul campo, occupandosi di tutte le attività fondamentali per il funzionamento della rete. Lavoreranno alla realizzazione delle infrastrutture alla manutenzione degli impianti, fino al monitoraggio e alla risoluzione di eventuali guasti. Si tratta quindi di un ruolo dinamico e altamente specializzato, inserito in un contesto tecnologico in continua evoluzione.

Quale tipologia di contratto propone Fibercop

Uno degli aspetti più interessanti della selezione riguarda le condizioni contrattuali. Le assunzioni prevedono infatti l’inserimento con contratto a tempo indeterminato, elemento sempre più rilevante in un mercato del lavoro caratterizzato da una forte presenza di contratti temporanei.

Oltre alla stabilità occupazionale, l’azienda offre percorsi di formazione continua e opportunità di crescita professionale. Questo consente ai nuovi assunti di aggiornare costantemente le proprie competenze e di costruire un percorso di carriera all’interno di un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.

Le regioni con le posizioni aperte

Le posizioni aperte sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Tra le regioni coinvolte figurano:

Lombardia;

Lazio;

Campania;

Puglia;

Sicilia;

Veneto;

Emilia-Romagna.

Questa diffusione capillare delle sedi operative riflette la presenza estesa della rete FiberCop, che copre migliaia di comuni italiani e continua a espandersi grazie agli investimenti nel settore digitale.

Come candidarsi nella sezione Lavora con noi

Per partecipare alle selezioni è necessario accedere alla sezione Lavora con noi del sito ufficiale dell’azienda, dove è possibile consultare tutte le posizioni aperte e inviare la propria candidatura online. Il processo è semplice e richiede l’inserimento del curriculum vitae all’interno del database aziendale.

Altre opportunità di lavoro nel settore privato

La campagna di assunzioni di FiberCop rappresenta un’occasione importante per chi desidera lavorare in un ambito altamente tecnologico e in forte crescita. L’espansione della rete in fibra ottica, sostenuta anche da investimenti pubblici e privati, sta infatti generando una crescente domanda di profili tecnici qualificati.

Per chi invece non ha i requisiti necessari per candidarsi a lavorare in FiberCop, si segnala la possibilità di candidarsi in Trenord e Ikea. Le due aziende, infatti, cercano anche personale in formazione da poter inserire nel proprio organico.