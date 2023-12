Feste di Natale e Capodanno in pompa magna quelle organizzate da ristoranti e chef stellati per celebrare la fine di questo 2023: con menù ricercati e prezzi non proprio a portati di tutti, le location più esclusive sono pronte ad accogliere i propri clienti. In alcuni casi, un pranzo o una cena arrivano a costare anche più di tremila euro.

Pranzo di Natale e Capodanno da Cracco

È possibile acquistare in anticipo un voucher da Cracco, con diverse opzioni per il pranzo natalizio e il cenone di Capodanno. Il pranzo natalizio, al costo di 340€ per due persone, include antipasti, tortellini in brodo, cappone con castagne e panettone mandorlato. Per il cenone di Capodanno, il costo è di 400€ per una coppia e comprende canapè, tartare di gamberi, astice, tortelli di zucca, risotto, filetto di manzo, veneziana e cotechino con lenticchie. È importante notare che il prezzo non include vino e bevande. Si può anche acquistare e prenotare il pranzo o il cenone direttamente dal sito dell’imprenditore nella sezione shop.

Per quanto riguarda i piatti offerti presso i Bulgari, Niko Romito ha ideato alcune proposte comuni, sebbene ogni struttura abbia le sue varianti. A Milano, ad esempio, il menu include Ostriche e Champagne, Crostatina di patate con battuto di scampi al limone, Uovo fritto e caviale oscietra, Crocchetta di Castelmagno e tartufo bianco d’Alba. Al tavolo si potranno gustare Granchio reale, caviale oscietra e patate, Zuppa di Astice (anche proposta a Roma, ma senza caviale oscietra), Tortelli di zucca e amaretti, Parmigiano Reggiano e tartufo bianco d’Alba, Filetto di manzo con gel di funghi e tartufo bianco d’Alba (con una variante specifica anche nella Capitale), Sgroppino al limone sfusato di Amalfi e Crostata cioccolato al latte e tartufo bianco d’Alba.

A Roma, la degustazione con abbinamenti avrà un costo di 480 euro e sarà seguita da un brunch di Capodanno a 150 euro. Per la Vigilia di Natale, in cui la tradizione di magro è particolarmente sentita, il celebre chef ha predisposto un menu esente da carne.

Le cene nei ristoranti dei fratelli Alajmo

I fratelli Alajmo propongono diverse formule nei loro locali per Natale e Capodanno: preparazioni da asporto da InGredienti; degustazioni da 170 euro alle Cementine, 500 euro da Alajmo Cortina, 170 euro al Calandrino, 220 euro da Amo, 450 euro a sorpresa alle Calandre, fino a 650 euro al Quadri (280 al Quadrino).

Per quanto riguarda Da Vittorio dei Cerea, è attualmente sold out dal 5 dicembre. Il menu proposto a 300 euro include una vasta selezione che comprende sfoglia con salmone affumicato, torcione di foie gras, tataki di ricciola, caramelle di triglia, ramen di fassona all’italiana, ravioli del plin alla carbonara, punta di petto, pan speziato, panettone, torrone e cannoncini live. A mezzanotte, sono previsti paccheri alla Vittorio, musetto con lenticchie e pizza margherita per un secondo round impegnativo. Il prezzo include anche “vini e bevande suggerite”.

A Capodanno da Enoteca Pinchiorri e Villa Crespi

L’Enoteca Pinchiorri mantiene la sua identità culinaria anche per l’occasione, arricchendo semplicemente il menu Espressione con ingredienti tradizionali come lenticchie, capitone e cotechino. L’opzione di aggiungere un tocco di tartufo bianco è disponibile, al prezzo di 590 euro a persona, bevande escluse.

Il menu di Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo per San Silvestro presenta un’eclettica selezione di piatti, tra cui ostriche al caviale, scampi di Sicilia, sedano rapa e frutto della passione, linguine ai calamaretti, riso all’aringa affumicata, branzino alla barbabietola, testacoda di manzo e un dessert a sorpresa. Il costo è di 450 euro a persona, bevande escluse, ma il menu è già esaurito.

Nel nuovo ristorante stellato La Rei di Michelangelo Mammoliti, per San Silvestro è proposto un menu di 8 portate che celebra i successi del 2023. Il chef lo descrive come “ricercato ma confortevole”, attingendo ai suoi ricordi d’infanzia reinterpretati attraverso la neurogastronomia, studiata insieme alla psicoterapeuta Francesca Collevasone. L’obiettivo è trasmettere agli ospiti emozioni uniche attraverso la sua cucina. Quindi le capesante al vapore di zucca con infusione al crescione e cannella, i ravioli di germano con zabaione al ginepro, il rombo alla milanese, cotto in olio di ossobuco e servito con salsa allo zafferano e midollo, il petto di faraona al tartufo nero e salsa al melitoto, raccolto dallo chef in montagna, i dessert L’essenziale per essere felici, sul modello di pane e cioccolato, e Ph3, a base di 5 agrumi. Il prezzo è di 350 euro, più altri 200 per eventuali abbinamenti.

Festeggiare vista mare

Vito Mollica presenta due eventi distinti per la serata di San Silvestro. Al Salotto Bistrot propone una cena con intrattenimento e dopocena danzante, mentre da Atto si tiene una cena gourmet, entrambe seguite da momenti di danza. I costi sono rispettivamente di 250 e 400 euro a persona, bevande escluse. Tra le portate preparate dallo chef stellato, si possono gustare capesante al caviale e mela verde, medaglione di astice e gallinella, cannellone di fagianella, San Pietro con topinambur e cannolicchi, filetto di wagyu al foie gras e tartufo, e meringa agli agrumi. Alla mezzanotte è previsto cotechino, lenticchie e uva. Per l’abbinamento vini è disponibile un servizio opzionale al costo di 250 euro.

Ai Balzi Rossi, per Natale Enrico Marmo si concentra sul mare, combinandolo con elementi vegetali, legumi ed erbe spontanee. Il menu inizia con caviale su rissole e castagnola, seguito da capesante, ricci di mare e faraona. La giornata si conclude con un dessert alle cinque spezie. Il costo complessivo è di 220 euro a persona, includendo anche un calice iniziale di Dom Pérignon.

Capodanno stellare a Roma: 4000 euro per la cena

A Roma, con La Pergola chiusa per lavori fino alla primavera 2024, il ristorante Imago dell’hotel Hassler si fa notare per la sua offerta per la serata di Capodanno. Attendere la mezzanotte ai suoi tavoli può costare quasi 4000 euro, di cui 1400 dedicati alla cucina. Questo costo può salire a 2000 o addirittura 3900 euro con l’opzione di abbinamento dei vini.

Lo chef Andrea Antonini proporrà i suoi signature dish sviluppati negli ultimi 4 anni, tra cui barbabietola, panna acida e caviale; scampo al pepe verde; battuta di fassona, nocciole e tartufo bianco; spaghetti ai ricci di mare affumicati e pecorino; plin al tartufo bianco; agnello, miele e patate con salsa bernese e tartufo bianco; lenticchie col cotechino; e agrumi, zafferano e polline. Per l’abbinamento, è disponibile un calice di Champagne per ogni portata oppure un super bottle pairing, composto da rarità enologiche e pezzi unici, al prezzo di 2500 euro. Per gli astemi, c’è anche un juice pairing analcolico, composto da centrifughe e kombucha.

Ma neppure gli hotel dormono: fervono i preparativi all’Eden di Roma, addobbato dalla firma di Brunello Cucinelli. Dopo il cenone di capodanno, servito per la prima volta anche nell’esclusiva suite penthouse Bellavista con intrattenimento musicale, si segnala il brunch del primo, con croissant ripieni, pane e panelle, baccalà in pastella, tiramisù e cannoli siciliani. Alla Terrazza il cenone costa 900 euro, il brunch 130.

Natale e Capodanno alla Langosteria

Sara Scarsella e Matteo Compagnucci del ristorante Sintesi ad Ariccia propongono un percorso culinario al costo di 190 euro a persona (escludendo bevande ed eventuali abbinamenti del sommelier Loris Paolini). Il percorso include snack di benvenuto e piccola pasticceria. Tra le portate offerte ci sono gli scampi marinati con rafano, corniole, noci a crudo, crema di cavolfiore e caviale del lago, lo spaghettone con ostriche e burro acido, il risotto al tartufo nero pregiato e finferli sottaceto, la ricciola alla brace con patata affumicata e salsa ai funghi champignon, e il piccione servito in due modi con glassa di kombucha al caffè, zucca e zenzero, grano tostato, camomilla e melagrana. A mezzanotte, il tradizionale piatto di lenticchie della tradizione sarà accompagnato da un calice di Champagne per il brindisi.

Langosteria, uno dei brand più noti nel panorama del fine dining italiano e internazionale, propone un sontuoso menu degustazione al costo di 250 euro a persona sia per Natale che per San Silvestro. Il menu spazia dalla polenta con baccalà mantecato e caviale ai paccheri con aragosta royale, per concludere con il vacherin con passion fruit e mango. Per chi preferisce scegliere à la carte, sono disponibili numerose opzioni, compreso il “Plateau di Capodanno” come extra al costo di 160 euro. Langosteria offre anche varie opzioni presso le sue sedi di St. Moritz e Parigi.