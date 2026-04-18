Nel 2026 crescono stipendi e bonus, ecco i ruoli e i settori in Italia dove superare i 150mila euro annui è sempre più possibile

123RF I lavori più pagati in Italia nel 2026, chi supera i 150mila euro l'anno

Raggiungere una retribuzione a sei cifre entro dieci anni di esperienza non è più un privilegio riservato ai grandi centri finanziari internazionali. In Italia, nel 2026, rappresenta infatti un obiettivo concreto per una fascia selezionata di professionisti altamente qualificati.

Secondo gli Studi di Retribuzione 2026 di Michael Page, alcune posizioni dirigenziali superano i 150mila euro annui di retribuzione fissa e, in certi casi, i bonus variabili possono addirittura raddoppiare lo stipendio.

Il lavori più pagati, la classifica

Secondo il JP Salary Outlook 2026 dell’Osservatorio JobPricing, la retribuzione annua lorda (Ral) media in Italia è cresciuta del 3,6%, a fronte di un’inflazione ferma all’1,5%. Si tratta di un segnale incoraggiante, anche se il divario territoriale resta marcato: le regioni del Nord continuano a pagare circa il 15% in più rispetto al Sud. Lombardia, Lazio e Liguria guidano la classifica, mentre Basilicata, Calabria e Molise restano in fondo.

Colpisce il primato del settore Retail & Gdo, che include ben quattro posizioni dirigenziali con Ral superiore ai 150mila euro: Commercial Director, Real Estate Director, Marketing Director e Purchasing Director. I bonus variabili oscillano tra il 15% e il 30%, rendendo questi ruoli tra i più competitivi in assoluto.

Un altro dato rilevante riguarda il settore vitivinicolo, dove il Direttore Commerciale può raggiungere i 160mila euro annui e l’Export Director i 140mila.

Settore Ruolo RAL (>10 anni) Bonus Wine Direttore Commerciale €130–160.000 20–30% Retail & GDO Commercial Director >€150.000 25–30% Retail & GDO Real Estate Director >€150.000 15–30% Retail & GDO Marketing Director >€150.000 20–25% Retail & GDO Purchasing Director >€150.000 20–25% Wine Operation Director €120–150.000 — Wine Export Director €120–140.000 20–30% Finance CFO >€130.000 10–25% Healthcare & Life Sciences Direttore di Stabilimento >€130.000 15–20% Insurance Head of Claims >€130.000 10–20%

Il nodo dei bonus

Se si includono i bonus variabili nel calcolo della retribuzione totale, lo scenario cambia radicalmente. Le professioni che garantiscono i compensi complessivi più elevati sono:

Private Equity/Investment Manager e Private Banker, con bonus fino al 100%;

M&A Manager, con bonus tra il 50% e il 100%;

Direttori Commerciali nei settori Wine, Retail e Sales, con bonus tra il 20% e il 35%;

Export Manager e Area Manager, con bonus tra il 15% e il 25%.

Le competenze che fanno la differenza

Secondo gli Studi di Retribuzione 2026 di Michael Page, il mercato del lavoro italiano richiede un mix sempre più sofisticato di competenze tecniche e trasversali, con esigenze differenti a seconda del settore.

In ambito finanziario, secondo il report:

l’adozione di strumenti AI avanzati si estende a processi più complessi di pianificazione strategica e forecasting, permettendo analisi predittive più precise e decisioni rapide. Cresce la domanda di profili professionali ibridi, capaci di combinare competenze tecniche-finanziarie con capacità analitiche e digitali avanzate.

Nel mondo degli HR, invece, la trasformazione è culturale. Il lavoro ibrido impone di ripensare spazi e modelli organizzativi, mentre fiducia, trasparenza e comunicazione diventano leve fondamentali per attrarre e trattenere talenti, in un contesto di tensioni crescenti tra management e collaboratori.

Nel settore del Tech, infine, la soddisfazione professionale è in aumento. Tuttavia, questa stabilità, unita all’incertezza del mercato, rende i professionisti più cauti nel valutare nuove opportunità lavorative.